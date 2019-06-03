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Банк "Решение" и консорциум немецких банков АКА запустили программу финансирования закупок сельхозтехники из Германии
Источник материала: Интерфакс
ЗАО Банк "Решение", Торговый дом "Штотц" и консорциум немецких банков АКА запустили совместную программу финансирования поставок современной сельхозтехники из Германии, сообщается в пресс-релизе белорусского банка.
Презентация разработанной Банком "Решение" новой программы финансирования белорусского аграрного сектора проходит в рамках открывшейся 4 июня международной выставки "Белагро 2019". В рамках программы белорусские сельхозпроизводители смогут на выгодных условиях приобрести сельхозтехнику, которую выпускают всемирно известные компании компаний CLAAS, AMAZONE-WERKE, Strautmann & Söhne.
В банке также сообщили, что 5 июня в гостиничном комплексе
Как сообщалось, в конце 2018 года председатель правления ЗАО "Банк "Решение" Сергей Будников и директор департамента экспортного финансирования консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс подписали базовое соглашение о предоставлении финансирования белорусскому банку. В рамках данного соглашения Банк "Решение" может предоставлять финансирование краткосрочных и долгосрочных проектов своих клиентов с контрагентами из стран Евросоюза, в том числе Германии.
ЗАО "Банк "Решение" действует с 1994 года. Акционерами банка в настоящее время являются компании ALM Investments FZE (ОАО) и белорусские компании СООО "Интерспортпроект" и СООО "Сатурн-Инфо". Банк активно развивает кредитование корпоративного бизнеса.
Консорциум немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH основан в 1952 году. В настоящий момент его акционерами являются 17 крупнейших банков Германии. Основная цель банка - оказание поддержки в финансировании внешнеторговых операций.
Гостиничный комплекс
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Банк "Решение" и консорциум немецких банков АКА запустили программу финансирования закупок сельхозтехники из Германии
ЗАО Банк "Решение", Торговый дом "Штотц" и консорциум немецких банков АКА запустили совместную программу финансирования поставок современной сельхозтехники из...
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