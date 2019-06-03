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Банк "Решение" и консорциум немецких банков АКА запустили программу финансирования закупок сельхозтехники из Германии

04.06.2019 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ЗАО Банк "Решение", Торговый дом "Штотц" и консорциум немецких банков АКА запустили совместную программу финансирования поставок современной сельхозтехники из Германии, сообщается в пресс-релизе белорусского банка.

Презентация разработанной Банком "Решение" новой программы финансирования белорусского аграрного сектора проходит в рамках открывшейся 4 июня международной выставки "Белагро 2019". В рамках программы белорусские сельхозпроизводители смогут на выгодных условиях приобрести сельхозтехнику, которую выпускают всемирно известные компании компаний CLAAS, AMAZONE-WERKE, Strautmann & Söhne.

В банке также сообщили, что 5 июня в гостиничном комплексе Грин Парк, расположенном рядом с Национальным аэропортом Минск и Индустриальным парком "Великий камень", состоится международная конференция "Современные техника и технологии для сельского хозяйства". В ходе конференции белорусские компании подробно ознакомятся с условиями программы и последними достижениями немецкого сельскохозяйственного машиностроения. "Белорусские аграрии получат возможность ознакомиться с последними достижениями авторитетных  немецких компаний, программами  финансирования. ЗАО "Банк Решение" все больше уделяет внимание кредитованию реального сектора экономики", - подчеркивается в пресс-релизе.  

Как сообщалось, в конце 2018 года председатель правления ЗАО "Банк "Решение" Сергей Будников и директор департамента экспортного финансирования консорциума немецких банков АКА Дитер Райсс подписали базовое соглашение о предоставлении финансирования белорусскому банку. В рамках данного соглашения Банк "Решение" может предоставлять финансирование краткосрочных и долгосрочных проектов своих клиентов с контрагентами из стран Евросоюза, в том числе Германии.

ЗАО "Банк "Решение" действует с 1994 года. Акционерами банка в настоящее время являются компании ALM Investments FZE (ОАО) и белорусские компании СООО "Интерспортпроект" и СООО "Сатурн-Инфо". Банк активно развивает кредитование корпоративного бизнеса.

Консорциум немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH основан в 1952 году. В настоящий момент его акционерами являются 17 крупнейших банков Германии. Основная цель банка - оказание поддержки в финансировании внешнеторговых операций.

Гостиничный комплекс Грин Парк является востребованной площадкой для проведения бизнес-мероприятий, конференций различного уровня с участием иностранных бизнесменов с учетом близости к международному аэропорту "Минск" и безвизовому режиму въезда иностранцев, в том числе из стран ЕС, в Беларусь. "Удобная логистика, прекрасная белорусская природа и настоящее белорусское гостеприимство делают Грин Парк Отель все более популярным для туристов и бизнесменов, авиа экипажей и транзитных пассажиров", - подчеркивают в Банке "Решение".

 
Теги: Минск
 
 
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