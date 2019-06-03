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Дворник: Временные ограничения, которые вводятся Россией, не носят системного характера

04.06.2019 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Дворник: Временные ограничения, которые вводятся Россией, не носят системного характера

Беларусь рассчитывает выйти на нормальные партнерские отношения с Россией в части поставок продовольствия.

Ограничения, вводимые Россельхознадзором, не носят системного характера, заявил журналистам после открытия выставки «Белагро-2019» вице-премьер Владимир Дворник, пишет reform.by.

«Я хочу сказать, что те временные ограничения, которые вводятся, не носят системного характера, который бы влиял сегодня на развитие нашего сельскохозяйственного потенциала. Поэтому если сегодня какие-то проблемы возникают, то мы стараемся обоюдно урегулировать тот или иной вопрос и наладить эти отношения», — сказал он.

Накануне выставки «Белагро-2018» Россельхознадзор ограничил поставки из Беларуси сырьевых молочных продуктов в таре более 2,5 кг/л. В этот раз также не обошлось без неприятного сюрприза. Вчера были введены ограничения в отношении «Гродненского мясокомбината».

Беларусь и Россия продолжают работать по дорожной карте о снятии ограничений на поставки молочной продукции.

«Мы видим эту тему сегодня. Мы находим понимание со стороны России. Я думаю, что в ближайшее время имеющиеся проблемы… по крайней мере, мне кажется, что их станет намного меньше. Мы сегодня выходим на обсуждение с российской стороной снятия или наложения этих ограничений, чтобы информировалась наша сторона и мы максимально предпринимали меры, чтобы не доводить до закрытия этих предприятий», — добавил Владимир Дворник.

Вице-премьер уверен, что в итоге удастся найти решение всех проблем и объемы поставок, прописанные в балансах Союзного государства, будут выполняться. В первом квартале Беларусь из-за ограничений недопоставила в РФ 162 тыс. т молочной продукции.

«Я считаю, что мы найдем понимание, которое даст возможность нормально, по-партнерски работать», — подытожил вице-премьер.

 
 
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Беларусь рассчитывает выйти на нормальные партнерские отношения с Россией в части поставок продовольствия.
 
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