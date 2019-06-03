Дворник: Временные ограничения, которые вводятся Россией, не носят системного характера

Источник материала: Ежедневник





Беларусь рассчитывает выйти на нормальные партнерские отношения с Россией в части поставок продовольствия.

Ограничения, вводимые Россельхознадзором, не носят системного характера, заявил журналистам после открытия выставки «Белагро-2019» вице-премьер Владимир Дворник, пишет reform.by .

«Я хочу сказать, что те временные ограничения, которые вводятся, не носят системного характера, который бы влиял сегодня на развитие нашего сельскохозяйственного потенциала. Поэтому если сегодня какие-то проблемы возникают, то мы стараемся обоюдно урегулировать тот или иной вопрос и наладить эти отношения», — сказал он.

Накануне выставки «Белагро-2018» Россельхознадзор ограничил поставки из Беларуси сырьевых молочных продуктов в таре более 2,5 кг/л. В этот раз также не обошлось без неприятного сюрприза. Вчера были введены ограничения в отношении «Гродненского мясокомбината».

Беларусь и Россия продолжают работать по дорожной карте о снятии ограничений на поставки молочной продукции.

«Мы видим эту тему сегодня. Мы находим понимание со стороны России. Я думаю, что в ближайшее время имеющиеся проблемы… по крайней мере, мне кажется, что их станет намного меньше. Мы сегодня выходим на обсуждение с российской стороной снятия или наложения этих ограничений, чтобы информировалась наша сторона и мы максимально предпринимали меры, чтобы не доводить до закрытия этих предприятий», — добавил Владимир Дворник.

Вице-премьер уверен, что в итоге удастся найти решение всех проблем и объемы поставок, прописанные в балансах Союзного государства, будут выполняться. В первом квартале Беларусь из-за ограничений недопоставила в РФ 162 тыс. т молочной продукции.

«Я считаю, что мы найдем понимание, которое даст возможность нормально, по-партнерски работать», — подытожил вице-премьер.