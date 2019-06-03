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«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

04.06.2019 13:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь благодарна Словакии за содействие в нормализации отношений с Евросоюзом и рассчитывает расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с Андреем Данко – спикером словацкого парламента.

Как отметил Президент Беларуси, во взаимной торговле страны могли бы превзойти миллиард долларов. Пока же товарооборот едва превышает 200 миллионов. Впрочем, за год он заметно вырос. Развитию экономического сотрудничества способствует политический диалог. Он активизировался с 2015 года, в том числе на парламентском уровне.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

Андрей Данко, помимо того что является председателем Национального совета Словакии (а это значит, вторым после президента должностным лицом в стране), возглавляет также одну из ведущих политических партий. Он курирует такие государственные вопросы, как сельское хозяйство, образование, спорт и туризм.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хотел бы вас прежде всего поблагодарить за ту роль, которую вы сыграли в нормализации отношений Беларуси с Европейским союзом. Наверное, это была значимая и решающая роль, в связи с чем европейцы вынуждены были повернуться лицом к Беларуси и пристально посмотреть на те процессы, которые здесь происходят. Это было полезно и для нас, и для Европейского союза.

Должен сказать, что политические отношения, дипломатические у нас находятся на очень высоком уровне. Мы имеем приличный товарооборот – примерно $220 млн по году – то, что учитывается. То, что не учитывается – наверное, еще больше будет. И политика здесь сыграла очень важную роль в плане подтягивания к этому уровню и торгово-экономического сотрудничества. Это хорошо. Но потенциал-то у нас значительно выше. Я думаю, если бы был больше $1 млрд товарооборот, наверное, это было бы закономерно и нормально, потому что и у вас, и у нас есть товары, которые нужны вам, нужны нам – словацкие товары. В этом плане у нас еще предстоит большая работа.

Я очень надеюсь, что мы добьемся больших успехов, будем очень рассчитывать на вас, на ваше веское слово, потому что кому, как ни вам, говорить о Беларуси? Вы больше всего знаете нашу страну. Вы даже чувствуете нашу страну. Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть, в спорте и так далее, но и учимся очень много в вопросах экономики, и мы за это вам благодарны. Мы также готовы для Словакии сделать всё, абсолютно всё, на что мы способны и то, что для вас нужно.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

Что касается экономических показателей двусторонних отношений, то с начала 2019 года наметилась тенденция роста. Товарооборот увеличился почти на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ведущие позиции белорусского экспорта – устройства медицинского назначения, проволока из черных металлов, нефтепродукты, тракторы, плиты ДСП и мебель. Импортируем из Словакии в основном промышленное оборудование, легковые автомобили, запчасти к ним и кукурузу.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Данко
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь благодарна Словакии за содействие в нормализации отношений с Евросоюзом и рассчитывает расширить двустороннее сотрудничество,...
 
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