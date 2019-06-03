Россия представит новейший боевой робот «Паладин» на базе БМП-3

Источник материала: Tut.by

ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») представит робототехнический комплекс «Паладин» на шасси БМП-3 на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», пишет ТАСС, ссылаясь на материалы, размещенные на сайте госзакупок.



БМП-3. Фото: defence.ru

«Страхование действует в отношении следующих выставочных экспонатов: робототехнический комплекс „Паладин“ с необитаемым отделением „Драгун“ на базе шасси БМП-3 в составе: мобильный робототехнический комплекс и переносной пульт управления», — сказано в размещенном договоре на комплексное страхование рисков, связанных с участием в выставочных мероприятиях. Согласно материалам, страховая сумма составляет 80 млн рублей.

В 2015 году ВНИИ «Сигнал» представил боевой робототехнический комплекс «Удар» на платформе БМП-3. «Удар» был вооружен боевым модулем с 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет». Аналогичный модуль устанавливается на перспективные БМП на платформе «Бумеранг» и «Курганец».