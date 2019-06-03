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Год назад БАТЭ уволил Дулуба. Нынче клуб в худшей ситуации, чем при Дулубе, но Бага остается главным

04.06.2019 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

SPORT.TUT.BY решил сравнить турнирную ситуацию БАТЭ в чемпионате Беларуси год назад до увольнения главного тренера Олега Дулуба и при его сменщике Алексее Баге сейчас. Увы, по очкам и позиции в турнирной таблице, а также по длительности участия в Кубке страны Бага проигрывает предшественнику.

4 июня БАТЭ опубликовал на своем сайте материал «День в истории: год назад Алексей Бага возглавил БАТЭ». В тексте, в частности, говорится, что с предыдущим тренером Олегом Дулубом клуб расстался не от хорошей жизни. БАТЭ «хоть и возглавлял таблицу чемпионата после первой трети турнирного пути, но растерял еще совсем недавно казавшееся внушительным преимущество над соперниками. А впереди маячили старт в еврокубках и, как следствие, чрезвычайный режим игр „через три на четвертый“ или „через два на третий“…»

Про Багу на сайте пишут хорошо: он «с ходу впрягся в работу, сформировал квалифицированный штаб — и достиг серьезных результатов». С этим трудно спорить. Чемпионство борисовчане оформили досрочно, а в Лиге Европы дошли до 1/16 финала. Вот только на старте сезона 2019 года дела у «желто-синих», как ни крути, идут хуже, чем год назад при Дулубе.





Если взять результаты БАТЭ в Суперкубке и Кубке Беларуси за два года, то и тут выступление команды при Дулубе было чуточку лучше, чем при Баге.



Как видим, БАТЭ непоследователен в оценках, когда характеризует работу предыдущего и нынешнего тренеров. И почему сейчас клуб не заявляет о неудовлетворенности результатами команды в чемпионате страны накануне еврокубковой кампании?

 
 
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Увы, по очкам и позиции в турнирной таблице, а также по длительности участия в Кубке страны Бага проигрывает предшественнику.
 
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