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Год назад БАТЭ уволил Дулуба. Нынче клуб в худшей ситуации, чем при Дулубе, но Бага остается главным
Источник материала: Tut.by
SPORT.TUT.BY решил сравнить турнирную ситуацию БАТЭ
4 июня БАТЭ опубликовал на своем сайте материал
Про Багу на сайте пишут хорошо: он «с ходу впрягся в работу, сформировал квалифицированный штаб — и достиг серьезных результатов». С этим трудно спорить. Чемпионство борисовчане оформили досрочно, а в Лиге Европы дошли до 1/16 финала. Вот только на старте сезона 2019 года дела у «желто-синих», как ни крути, идут хуже, чем год назад при Дулубе.
Если взять результаты БАТЭ в Суперкубке и Кубке Беларуси за два года, то и тут выступление команды при Дулубе было чуточку лучше, чем при Баге.
Как видим, БАТЭ непоследователен в оценках, когда характеризует работу предыдущего и нынешнего тренеров. И почему сейчас клуб не заявляет о неудовлетворенности результатами команды в чемпионате страны накануне еврокубковой кампании?
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Год назад БАТЭ уволил Дулуба. Нынче клуб в худшей ситуации, чем при Дулубе, но Бага остается главным
Увы, по очкам и позиции в турнирной таблице, а также по длительности участия в Кубке страны Бага проигрывает предшественнику.
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