Новый начальник Пинского ГОВД провел пресс-конференцию со СМИ

Источник материала: Пинский Вестник

Об ориентирах в работе милиции и личном

рассказал на пресс-конференции для представителей СМИ новый начальник отдела внутренних дел горисполкома подполковник милиции Дмитрий КОРОВЯКОВСКИЙ.







От опера до начальника милиции



Больше года в Пинском ГОВД не было начальника милиции. Все это время его обязанности временно исполнял подполковник милиции Анатолий Колядич. Буквально месяц назад на должность начальника отдела внутренних дел горисполкома приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь был назначен подполковник милиции Дмитрий Коровяковский.





Родом Дмитрий Григорьевич из Пинска. О выборе профессии речи не шло: перед глазами был очень достойный пример - отец и брат, которые также служили в милиции. В 1994 году Д.Г.Коровяковский поступил в Академию внутренних дел Республики Беларусь. С 1997-го Дмитрий Григорьевич - сотрудник уголовного розыска в Московском РОВД Бреста . Через два года перешел в управление уголовного розыска УВД Брестского облисполкома.

Дмитрий Григорьевич в отделении угрозыска служил на различных должностях: от опера до начальника отдела зонального контроля. И это немалый срок - с ноября 1999-го до октября 2010 года. После окончания в 2017-м магистратуры Академии управления при Президенте Республики Беларусь Дмитрий Коровяковский был назначен первым заместителем начальника ОВД администрации Ленинского района города Бреста.



«Рад вернуться на малую родину»



Не могли журналисты не поинтересоваться у Дмитрия Григорьевича как он отнесся к назначению. Его ответ был лаконичным:



- Поступил приказ от министра о назначении на должность начальника милиции, а приказы, как известно, не обсуждаются. Я был нужен в Пинске и, честно признаться, рад вернуться на малую Родину. Как говорится, где родился, там и пригодился.



Несмотря на то, что продолжительное время я трудился в уголовном розыске в Бресте, у меня бывали длительные командировки в Пинск. Пинчане мне понятны, я ведь сам коренной житель. Раньше тесно сотрудничал со многими нынешними руководителями ГОВД, которые до этого были обычными оперативниками.



О проблемных аспектах в милиции



Были затронуты журналистами и проблемные моменты в работе пинской милиции. В частности, Дмитрий Григорьевич подчеркнул, что основными из них являются оперативность реагирования на различные вызовы, организация работы оперативно-дежурной службы, также кадровый голод. На данный момент в ГОВД формируется костяк старших участковых инспекторов. К сожалению, многие из них очень молодые, а соответственно, пока неопытные. Им пришлось стать старшими участковыми, чтобы возглавить свои участки. На данный момент в милиции первоочередной задачей является обучение участковых инспекторов, а также проведение занятий по регистрационно-учетной дисциплине. Оперативность реагирования на обращения граждан, отсутствие волокиты, развитие профессионализма у сотрудников милиции, надежность и ответственность - на этих основополагающих моментах намерен в первую очередь сконцентрировать внимание начальник милиции.



О резонансном задержании



Порядка 30 лет служебной практики, сотни, если не тысячи задержаний. А что запомнилось Дмитрию Григорьевичу больше всего? Это, с его слов, громкое убийство, произошедшее в конце 1999-начале 2000 гг. Бизнесмена, владельца сети брестских магазинов, нашли в карьере сожжённым в автомобиле. Было известно, что в тот день мужчина находился на годовщине смерти криминального авторитета. Отправившись после похорон к «смотрящему» по Бресту пропал. Дмитрий Григорьевич на тот момент находился в составе следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия.



По словам Дмитрия Коровяковского, была одна зацепка, которая помогла распутать столь запутанную схему и вычислить преступника. Сотрудники милиции заметили дорогую пачку сигарет «Парламент» в комнате у «прислужника» (работника по хозяйству). Этот мужчина как раз проживал в доме «смотрящего» по Бресту. На месте происшествия были обнаружены те же сигареты. Милиционерам удалось на допросе выяснить у «прислужника», как все произошло на самом деле в тот злополучный день. Так, между «смотрящим» и убитым, «закадычными друзьями», вспыхнула ссора, которая и закончилась весьма плачевно для одного из них. Избавиться от трупа «смотрящий» поручил членам организованной преступной группы. Конечно же, убийца за совершенное преступление отправился в места не столь отдаленные на приличный срок - 15 лет. К слову, после этого случая по стране так называемых «смотрящих» больше замечено не было.



Есть в жизни место и спорту



Загруженность у Дмитрий Григорьевича колоссальная, однако удается выкраивать подполковнику милиции и время для занятия спортом. Так, например, раньше он на любительском уровне играл в бильярд. В прошлом году на соревнованиях по футболу, в которых выступили 12 команд. Д.Коровяковский в составе одной из них занял второе место. Три года назад Дмитрий Григорьевич занял первое место в велопробеге среди милицейских команд Брестской области.



Заканчивая пресс-конференцию, журналисты выразили надежду, что сотрудничество с ГОВД будет плодотворным, а оперативная и свежая информация от сотрудников милиции будет поступать, как говорится, из первых уст.



Наталья ЛЕШКЕВИЧ

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