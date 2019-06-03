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В элитном поселке под Минском третий день нет воды. А что говорит водоканал?

04.06.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась читательница Екатерина и рассказала, что в Зацени-2 (внешнее кольцо МКАД) с минувшего воскресенья нет воды. «В поселке живу шесть лет и такие перебои с водой у нас впервые. В диспетчерской Минскводоканала, куда мы неоднократно звонили, сказали, что причина — большой разбор воды на полив огородов. Но мы не уверены, что проблема не в этом, — говорит Екатерина. — Ведь и в предыдущие годы летом было жарко, но вода была всегда».


Поселок Зацень разделен МКАД на две части. Проблемы у той, что находится за кольцевой. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Екатерина — многодетная мама. Из-за перебоев с водой она вынуждена была на время уехать из дома в Зацени-2. Говорит, что даже скважину они не пробивали, потому что с водой до этого момента никогда не было проблем.

— Вода пропала в воскресенье. В диспетчерской Минскводоканала, куда мы обратились, сказали, что все стали поливать огороды, идет большой разбор воды. Мол, не волнуйтесь, к вечеру будет. Однако вода так и не появилась. В понедельник утром из крана пошла тонкая струйка, но потом и та пропала. На это раз диспетчерская прислала бригаду и вода на короткий промежуток появилась, но потом полностью пропала. И вот уже вторник, а проблема так и не решена. Воды нет. В диспетчерской намекают, что мы уже надоели своими звонками и что Зацень-2 — вообще не их участок.


Коттеджный поселок в Зацени УКС Центрального района начал строить еще в 2016 году. Всего в нем будет 57 усадеб и таунхаусы. Снимок сделан в октябре 2018 года и носит иллюстративный характер.

В диспетчерской Минскводоканала о проблеме с водой в Зацени-2 действительно знают.

— На месте работает бригада ремонтников, и пытается разобраться, по какой причине возникли перебои с напором воды. Участок этот не наш, обслуживает его УКС Центрального района. Просто наш главный инженер пошел навстречу людям. Не исключено, что из-за сухой погоды все стали поливать огороды и газоны, что и вызвало перебои. Чтобы установить точную причину, и работают сейчас специалисты. Процесс это не быстрый: нужно проверить не один колодец, запорную арматуру. Возможно, где-то сломалась задвижка или еще что-то.

По словам диспетчера, пока у людей нет воды, в поселок приезжает цистерна с питьевой водой. Сейчас цистерна стоит на улице Дачной.

Главный инженер УКСа Центрального района Сергей Панев заверил, что они не отвечают за водообеспечение Зацени-2. Однако рассказал, что возможно уже на этой неделе у поселка появится дополнительный источник воды, а также возможность подключиться к центральным коммуникациям. Планируется запуск в эксплуатацию поселка, который строил УКС Центрального района.

— В четверг планируем запустить станцию второго подъема вместе с новыми двумя скважинами, поскольку уже закончили строительство своего объекта. Мы также построили канализационную насосную станцию, которая позволит сделать центральную канализацию по всему поселку. Проще говоря, у жителей Зацени-2 появится возможность водоотведения.

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Теги: Минск
 
 
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В Минскводоканале предполагают, что перебои с водой могли случиться из-за поливки огородов, что вызывало массовый разбор воды.
 
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