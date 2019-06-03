Содержание дома в чистоте: выбираем робот-пылесос

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Для многих хозяек уборка дома или квартиры — непростая задача, связанная с большими временными и трудовыми затратами. Однако в сегодняшнюю жизнь внедряются новейшие разработки, связанные с облегчением жизни человеку. Касаются эти нововведения также домашних дел, в частности, наведения чистоты и порядка в жилье. Благодаря техническому прогрессу создан такой вид бытовой техники, который способен самостоятельно двигаться по установленной траектории, поглощать мелкий мусор и пыль, обходя при этом все препятствия на пути. Как выбрать робот-пылесос, чтобы заполучить настоящего молчаливого помощника?

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Характеристики и навигация робота-пылесоса





Еще недавно роботы-пылесосы считались не более чем навороченной игрушкой, которая не приносит практической пользы. Однако компании стали производить более мощные «умные» машины, ставшие ноу-хау в мире домашних приборов. О таком помощнике стали мечтать многие женщины.

Но чтобы правильно выбрать робот-пылесос, необходимо знать принцип работы устройства, тип навигации, его ориентирование в пространстве, определиться с дополнительными функциями. Более простой навигацией наделены бюджетные варианты, у которых есть механические бамперы мягкого касания, а также ИК-датчики столкновения и перепада высоты. Если механический бампер в устройстве дополнен гироскопом, то такая техника способна запомнить скорость, маршрут движения, вычислить собственные координаты.

Некоторые модели могут построить маршрут и создать карту благодаря камере, установленной на корпусе, которая сканирует помещение по потолку. «Продвинутыми» считаются модели с лазерным дальномером, способные составить план квартиры, запомнить его, самостоятельно определив расстояние до препятствий.

Перед покупкой «помощника» уточните, какую площадь он может убрать за одну зарядку, работая автономно.

Критерии выбора пылесоса





Желаете выбрать робот-пылесос, однако боитесь ошибиться? Тогда запомните несколько советов. Изучите тип аккумуляторной батареи. Отдайте предпочтение литий-полимерным (Li-Pol) либо литий-ионным (Li-Ion) аккумуляторам.

Следует учесть еще один аспект — емкость батареи. Чем она выше, тем дольше прибор будет работать автономно. Желательно, чтобы емкость была 2500 mA*h или выше.

Немаловажным показателем является вместительность мусоросборного контейнера. Для небольшой жилплощади до 50 м² можно выбрать робот-пылесос с емкостью до 0,3 л, если площадь до 80 м² подойдет вариант до 0,5 л, свыше 80 м² — до 1 л.

Рекомендуется подбирать модель умной техники с уровнем шума не выше 60 дБ. Что касается высоты устройства, то удобная — 7−9 см. Чем корпус тоньше, тем удобнее убираться под мебелью. Следует проверить комплектацию прибора. В минимальном наборе должны быть: база зарядки, переходник для питания, гарантийный талон, инструкция, фильтры, щетки, салфетки. Отличным дополнением станет пульт на батарейках, щетка для очистки мусоросборника, виртуальная стена или магнитная лента-ограничители движения.

«Привлекательный» функционал





Уверенно выбрать робот-пылесос возможно только после изучения набора полезных возможностей. В каждой модели есть стандартный набор комплектующих. Однако по необходимости можно приобрести дополнительные аксессуары, которые разнообразят работу устройства. Это может быть встроенный таймер, позволяющий роботу выполнять операции по расписанию. В конструкции монтируют всевозможные датчики, регулирующие столкновение, падение, касание, перепады высоты.

При покупке робота-пылесоса убедитесь, что техника касается окружающих предметов мягко и плавно. Важным критерием считается способность помощника преодолевать пороги. Оптимально, чтобы пылесос мог преодолевать препятствия в 15 см.

В продаже представлены модели, выполняющие одновременно мойку и «сухую» уборку, но можно выбрать робот-пылесос, который наделен только одной из опций.

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