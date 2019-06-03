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Пять личных призовых мест и второе общекомандное привезли с областной спартакиады легкоатлеты Вороновщины

04.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пять личных призовых мест и второе общекомандное привезли с областной спартакиады легкоатлеты Вороновщины

С 31 мая по 1 июня проходила областная спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Успешно представила свой район сборная Вороновщины. Школьники привезли пять личных наград: за 3-е место — Владислав Супрон (многоборье), Анастасия Валовицкая (многоборье) Артем Розмысл (метание молота); за 2-е местоОлег Руцкий (300 м с/б), Никита Карнилов (метание копья).

Высокие результаты наших легкоатлетов обеспечили сборной Вороновского района второе место. Хорошее завершение соревновательного сезона! 


Пять личных призовых мест и второе общекомандное привезли с областной спартакиады легкоатлеты Вороновщины
Пять личных призовых мест и второе общекомандное привезли с областной спартакиады легкоатлеты Вороновщины

 
 
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С 31 мая по 1 июня проходила областная спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Успешно представила свой район сборная Вороновщины. Школьники...
 
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