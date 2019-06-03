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Пять личных призовых мест и второе общекомандное привезли с областной спартакиады легкоатлеты Вороновщины
04.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 31 мая по 1 июня проходила областная спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Успешно представила свой район сборная Вороновщины. Школьники привезли пять личных наград: за 3-е место — Владислав Супрон (многоборье), Анастасия Валовицкая (многоборье), Артем Розмысл (метание молота); за 2-е место — Олег Руцкий (300 м с/б), Никита Карнилов (метание копья).
Высокие результаты наших легкоатлетов обеспечили сборной Вороновского района второе место. Хорошее завершение соревновательного сезона!
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Пять личных призовых мест и второе общекомандное привезли с областной спартакиады легкоатлеты Вороновщины
С 31 мая по 1 июня проходила областная спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Успешно представила свой район сборная Вороновщины. Школьники...
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