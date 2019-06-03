Победителю Минского полумарафона дадут 11 тысяч долларов за рекорд

Источник материала: Tut.by

В случае установления абсолютного рекорда Минского полумарафона самый быстрый бегун на дистанции 21 км впервые получит суперприз — 11 тысяч долларов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На Минский полумарафон к началу лета зарегистрировалось более 5 тысяч человек, и это рекордное число участников, если сравнивать с прошлыми годами. Заявки подали бегуны из 43 стран мира, в том числе и африканские атлеты. Большинство записываются на массовый забег в 5,5 км. Лимит участников Минского полумарафона в этом году повышен до 40 тысяч человек.

Победителей забега ожидают рекордные призовые: общий призовой фонд, который сформировал Банк Дабрабыт, вырос по сравнению с прошлым годом на 20% и составил 60 тысяч долларов .

Полумарафон пройдет в центре Минска 15 сентября. Впервые ему присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).

Основной забег на 21 км пройдет по проспекту Победителей. После участка от Дворца спорта до Верхнего города бегуны преодолеют часть проспекта Независимости, повернут на улицу Сторожевскую и вновь вернутся на проспект Победителей. Как и всегда, движение в центре столицы будет перекрыто. Вдоль маршрута организуют точки питания и выдачи питьевой воды, а также музыкальные и развлекательные площадки.