ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победителю Минского полумарафона дадут 11 тысяч долларов за рекорд

04.06.2019 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В случае установления абсолютного рекорда Минского полумарафона самый быстрый бегун на дистанции 21 км впервые получит суперприз — 11 тысяч долларов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На Минский полумарафон к началу лета зарегистрировалось более 5 тысяч человек, и это рекордное число участников, если сравнивать с прошлыми годами. Заявки подали бегуны из 43 стран мира, в том числе и африканские атлеты. Большинство записываются на массовый забег в 5,5 км. Лимит участников Минского полумарафона в этом году повышен до 40 тысяч человек.

Победителей забега ожидают рекордные призовые: общий призовой фонд, который сформировал Банк Дабрабыт, вырос по сравнению с прошлым годом на 20% и составил 60 тысяч долларов.

Полумарафон пройдет в центре Минска 15 сентября. Впервые ему присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).

Основной забег на 21 км пройдет по проспекту Победителей. После участка от Дворца спорта до Верхнего города бегуны преодолеют часть проспекта Независимости, повернут на улицу Сторожевскую и вновь вернутся на проспект Победителей. Как и всегда, движение в центре столицы будет перекрыто. Вдоль маршрута организуют точки питания и выдачи питьевой воды, а также музыкальные и развлекательные площадки.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые победитель сможет получить суперприз в 11 тысяч долларов, если установит исторический рекорд забега.
 
Новости дня
Новости разные
 
В элитном поселке под Минском третий день нет воды. А что говорит водоканал?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика