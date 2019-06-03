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Саакашвили показал свой дом в элитном поселке под Киевом

04.06.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину живет в доме под Киевом, который принадлежит его матери. Как выглядит это жилище, сообщает 24 канал со ссылкой на ТСН.


Скриншот с сайта 24tv.ua

Саакашвили в интервью ТСН объяснил, что дом начали строили 2,5 года назад его родственники. Однако строительство пока незавершенное — готово лишь 120 квадратных метров.


Скриншот с сайта 24tv.ua

Участок площадью 550 квадратных метров стоимостью 25−30 тысяч долларов находится в элитном поселке Лесники под Киевом.

Состоит одноэтажный дом из большой комнаты, двух маленьких спален и санузла. По словам Саакашвили, ему не надо много этажей, ведь все необходимое есть на одном.


Скриншот с сайта 24tv.ua

Комнаты в доме выполнены в светлых и пастельных тонах, но особенностью являются яркие акценты, к примеру, ковер и кресло.


Скриншот с сайта 24tv.ua

Саакашвили сказал, что это имение — это лучшее, что он построил за 25 лет в политике.

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Теги: Минск
 
 
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Состоит одноэтажный дом из большой комнаты, двух маленьких спален и ванной комнаты.
 
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