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«Вечерний Ургант» не обошел стороной забег полуголой женщины в финале Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Официальный твиттер программы
Программа предложила варианты новой формы для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, опубликовав фото футболистов этих команд Глушакова, Дзюбы и Акинфеева в купальниках.
— В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу! Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон, — пишет
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Официальный твиттер программы «Вечерний Ургант» не обошел стороной тему полуголой модели Кинси Волански, которая совершила забег к центру поля во время матча...
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