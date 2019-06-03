«Вечерний Ургант» не обошел стороной забег полуголой женщины в финале Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

Официальный твиттер программы «Вечерний Ургант» не обошел стороной тему полуголой модели Кинси Волански, которая совершила забег к центру поля во время матча финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».



Фото: Reuters

Программа предложила варианты новой формы для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, опубликовав фото футболистов этих команд Глушакова, Дзюбы и Акинфеева в купальниках.

— В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу! Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон, — пишет твиттер «Вечернего Урганта».

В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу! Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: Спартак, Зенит и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон pic.twitter.com/6S9b67iCtC — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 4 июня 2019 г.

Полуголая женщина прокомментировала свой забег на поле в финале Лиги чемпионов. Ее инстаграм заблокирован