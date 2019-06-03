ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вечерний Ургант» не обошел стороной забег полуголой женщины в финале Лиги чемпионов

04.06.2019 14:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Официальный твиттер программы «Вечерний Ургант» не обошел стороной тему полуголой модели Кинси Волански, которая совершила забег к центру поля во время матча финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».


Фото: Reuters

Программа предложила варианты новой формы для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, опубликовав фото футболистов этих команд Глушакова, Дзюбы и Акинфеева в купальниках.

— В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу! Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон, — пишет твиттер «Вечернего Урганта».

Полуголая женщина прокомментировала свой забег на поле в финале Лиги чемпионов. Ее инстаграм заблокирован

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный твиттер программы «Вечерний Ургант» не обошел стороной тему полуголой модели Кинси Волански, которая совершила забег к центру поля во время матча...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нью-Йорк - лидер по инвестициям в коммерческую недвижимость. Снова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика