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Велосипедистов зовут искать вторую половинку на быстрых свиданиях
Источник материала: Tut.by
8−9 июня в парке активного отдыха HiPark пройдет массовый велопикник для любителей активного отдыха. Мероприятие приурочено к празднованию Всемирного дня велосипеда. В программе — велопрогулка из Минска до места мероприятия, велосипедные конкурсы, велоэкскурсия, рассказы про путешествия, велокино и велосипедные «Быстрые свидания».
Организованный выезд участников мероприятия на велосипедах пройдет из двух точек города — центра Минска и места, расположенного ближе к выезду из города (район Долгиновского тракта). Велопрогулка до парка активного отдыха HiPark будет проходить в спокойном темпе (14−17 км/ч) и займет около 90 минут (20 км от МКАД).
Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо
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8−9 июня в парке активного отдыха HiPark (д.Беларучи, ул. Школьная, 2) пройдёт массовый велопикник для любителей активного отдыха.
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