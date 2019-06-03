Велосипедистов зовут искать вторую половинку на быстрых свиданиях

Источник материала: Tut.by

8−9 июня в парке активного отдыха HiPark пройдет массовый велопикник для любителей активного отдыха. Мероприятие приурочено к празднованию Всемирного дня велосипеда. В программе — велопрогулка из Минска до места мероприятия, велосипедные конкурсы, велоэкскурсия, рассказы про путешествия, велокино и велосипедные «Быстрые свидания».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Как проходит Speed Dating? За один час у каждого участника или участницы пройдет 10-15 коротких встреч (по 5-7 минут) с представительницей/лем противоположного пола. Девушки размещаются за столиками с номерами. Парни через каждые 5–7 минут последовательно пересаживаются от одной девушки к другой. После каждой встречи гости отмечают свои впечатления о собеседнике в «карте симпатий». Далее организаторы сравнивают «карты симпатий» и в случае совпадения рассылают контакты участникам. Если симпатия не взаимна, контакты не рассылаются.

Организованный выезд участников мероприятия на велосипедах пройдет из двух точек города — центра Минска и места, расположенного ближе к выезду из города (район Долгиновского тракта). Велопрогулка до парка активного отдыха HiPark будет проходить в спокойном темпе (14−17 км/ч) и займет около 90 минут (20 км от МКАД).

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться , чтобы организаторы смогли рассчитать количество дров, питьевой воды и мест под палаточный городок. Программу можно посмотреть на сайте Минского велосипедного общества .