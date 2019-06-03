В Беларуси выявлена 151 организация с зарплатой ниже 400 рублей

Источник материала: Ежедневник





На недавнем заседании правительства премьер-министр Сергей Румас отметил, что более 18 тысяч работников Беларуси получают заработную плату меньше 400 рублей. Такие зарплаты были зафиксированы на 151 предприятии.

«Если за январь-февраль 2019 года уровень среднемесячной заработной платы ниже 400 рублей сложился в 250 организациях, то по итогам четырех месяцев – в 151 организации, где работают около 18 тысяч человек. При этом почти 100 организаций за апрель имели в среднем более 400 рублей», цитирует sb.by первого заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича.

Организациям, которые платят своим работникам меньше 400 рублей, придется объясниться и всеми правдами и неправдами подтянуть к 1 июля один из самых главных показателей своей эффективности.

По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, поставлена четкая задача – к 1 июля в стране таких предприятий быть не должно. Следующий этап работы – 1 января 2020 года. Тогда примутся за предприятия с заработной платой ниже 500 рублей. Такое заявление 26 мая в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» сделал Турчин.

Напомним, проблему низких зарплат поднял Александр Лукашенко в конце прошлого года на совещании с активом Минска. Президент раскритиковал такую ситуацию, указав, что двадцать процентов жителей города до сих пор получают меньше четырехсот рублей в месяц.