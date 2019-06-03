Как вырастить будущего айтишника или изобретателя: спросили у участников роботурнира в Минске

Источник материала: Tut.by

В столице с 31 мая по 2 июня прошел VII Минский открытый роботурнир, который собрал более 1200 соревнующихся, 250 тренеров из 62 городов Беларуси, России, Латвии, Украины и Казахстана. 42.TUT.BY побеседовал с участниками — взрослыми и юными робототехниками, которые приехали на роботурнир: кто-то в качестве участника, а кто-то — в качестве тренера или родителя.





Екатерина Москалева, педагог дополнительного образования при Гомельском государственном дворце детей и молодежи преподает робототехнику уже четвертый год. «Начинала я с EV3, как ни странно, с более взрослыми детьми, а потом перешла на WeDo с более маленькими. Потому что, как оказалось, когда дети с маленького возраста не подготовлены, у них не очень хорошо со знаниями механики — и им тяжело программировать».

Тренер нескольких московских команд (с участниками от 1 до 11 класса) Наталья Петровская считает, что преподавать робототехнику малышам нужно очень осторожно: «Я по образованию математик-роботехник, работаю в Московском государственном университете на кафедре теоретической механики и мехатроники. Робототехника на самом деле предмет очень серьезный и сложный, и когда ребенок в детском саду говорит, что он великий робототехник и все знает, то это, конечно, не совсем так. Ребенок играет, ему нравится, потому что это модно, это техника и там есть моторчики, но как только он сталкивается с трудностями и понимает, что это на самом деле сложно, то в этот момент очень важно, чтобы тренер правильно объяснил ему, сподвиг ребенка к тому, чтобы он трудился и не опускал руки, потому что впоследствии он будет создавать очень классные изобретения».





Многие виды состязаний роботов — аналоги спортивных состязаний в человеческом мире: футбол, сумо, ралли, гонка с препятствиями. Как правило, чем больше имеется сходства со спортивными играми, тем сложнее робототехнические соревнования: к примеру, сыграть в футбол с автономными роботами намного сложнее, чем с управляемыми.

Светлана Викторовна — учитель английского языка и информатики, куратор STEM-центра в «Лельчицкой средней школе № 1»: «Хотя наши ребята начали заниматься робототехникой только в сентябре прошлого года, среди них уже есть дипломанты. В нашей школе не хватало именно занятий по робототехнике. Как только они появились, у учеников сразу же возник интерес и к программированию». Ее ученики уже в четвертый раз участвуют в подобных соревнованиях, но Минский открытый роботурнир — самое масштабное.





В этом году впервые в Минском открытом роботурнире поучаствовали инклюзивные команды: «Inva-team» и «Inclusive girls». Кроме того, в еще большем количестве соревновательных категориях отсутствовала возрастная планка. Самому взрослому участнику роботурнира — 60 лет, самому юному — недавно исполнилось 6 лет.

Были, разумеется, и девочки-робототехники. У юной участницы роботурнира Сони множество увлечений: в детском саду девочка занимается робототехникой и логикой, ходит в художественный кружок, на танцы и фигурное катание. Но самое любимое из всех увлечений — конструировать роботов. Как признается девочка, о профессии она пока что не думала, но робототехникой хочет продолжать заниматься и участвовать в роботурнирах следующих годов. Больше всего Соня любит заниматься сборкой моделей.





Помимо соревнований, на роботурнире прошел первый в Беларуси фестиваль мейкерства Maker Fest. И все три соревновательных дня действовала выставка образовательных технологий, где выступили представители ведущих технических кафедр республики и лидеры образовательных инициатив, а также представили свои стенды школы, образовательные центры и университеты.