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Бизнесмен из Минска за 32 дня прошёл 800 километров по Европе

04.06.2019 14:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский бизнесмен Дмитрий Пронкевич прошел по Европе 800 километров, пишет агентство «Минск-Новости». На то, чтобы обойти дорогу французских королей, мужчина потратил 32 дня.

Дорога французских королей начинается на юге Франции. Каждый год по ней следуют 200 тысяч человек. Пронкевич начал свой путь из города Сен-Жан-Пье-де-Пор. До него беларус добрался сперва на самолете, а потом на автобусе, но последующие 40 дней шел пешком. Дмитрий признался, что его привлекла возможность посмотреть на Путь Сантьяго: он много путешествовал по миру, но пешим туризмом не увлекался. А в этот раз загорелся идеей. 

Делясь лайфхаками путешествия, Пронкевич отметил, что вначале нужно купить паспорт пилигрима – 2-3 евро. Туда собирают штампы из кафе и альбергов в городах, которые встречаются на пути. На их основании комиссия в Сантьяго-де-Компостела принимает решение о выдаче компостелы – свидетельства о завершении маршрута в 100 километров (минимальное расстояние).

Минчанин рассказал, что поехал в «круиз» в кроссовках и с обычным рюкзаком. За день он проходил по 30 километров, то есть около трех населенных пунктов. Ночевал в хостелах для паломников. Ежедневный бюджет – десять евро, средние траты на питание в день – 4-5 евро. Воду можно пить в колонках. Все поездка обошлась Дмитрию в 700 евро, учитывая билеты на самолеты и автобусы. 

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Теги: Минск
 
 
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Минский бизнесмен Дмитрий Пронкевич прошел по Европе 800 километров, пишет агентство «Минск-Новости». На то, чтобы обойти дорогу французских королей, мужчина...
 
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