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А как же Путин и Зеленский? Пять главных интриг "Европейских дожинок" в Минске

04.06.2019 14:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какими получатся II Европейские игры для властей и граждан?

А как же Путин и Зеленский? Пять главных интриг "Европейских дожинок" в Минске
Чуть более чем через две недели Минск примет крупный спортивный форум. Эти соревнования известный спортивный журналист Сергей Щурко с учетом белорусских реалий метко прозвал «Европейскими дожинками».
«Белорусский партизан» выделил главные интриги форума.


Почтят ли своим внимание игры Путин и другие влиятельные политики?

Пока точно известно, что Минск во время соревнований посетят президенты Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Обещал Сергею Румасу приехать и Дмитрий Медведев.

А вот удостоит ли вниманием Европейские игры президент России – загадка. Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что в Минске Путин может встретиться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако учитывая репутацию источника, можно утверждать, что в лучшем случае это лишь догадка.

Наверняка Александр Лукашенко хотел бы для своего пиара увидеть на соревнованиях и влиятельных политиков из других стран, но это кажется маловероятным. А вот приезд Путина для него сверхважен. Это не только привлечет дополнительное внимание к Европейским играм в России, но и предоставит Лукашенко возможность еще раз попытаться с глазу на глаз решить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.

Заметят ли Европейские игры в мире? 

Ответ на этот вопрос вовсе не очевиден, хотя на форум съедутся спортсмены из десятков стран. Показательная деталь: вещателем Европейских игр была выбрана испанская компания ISB, но до сих пор неясно, в каких странах ей удалось продать права на трансляции.  

Непонятно, уделят ли происходящему в Минске достаточное внимание телегранды Eurosport и EuroNews или хотя бы российский федеральный «Матч ТВ». 

Дело в том, что, несмотря на громкое название, программа соревнований в Минске на самом деле является бедной и малопривлекательной. Беларусь подобрала право на их проведение в усеченном формате после того, как от организации игр отказались другие страны. 

Заполнят ли болельщики трибуны добровольно? 

Традиционно на важных для властей мероприятиях трибуны заполняются по разнарядкам школьниками, студентами и солдатами. По данным на конец мая из 190 тысяч билетов на Европейские игры продали половину – около 100 тысяч. Поэтому включение админресурса вполне вероятно. Информация об этом начинает уже просачиваться.


Фото: телеграмм-канала NEXTA


Приедут ли туристы из Европы?

Точнее – будет ли их количество немалым? Как указывалось выше, уже продано около 100 тысяч билетов, однако в дирекции II Европейских игр молчат о том, какое количество болельщиков их приобрело, и какой процент из них составляют иностранцы. В дирекции лишь повторяют, что ожидают не менее 30 тысяч туристов (для сравнения: чемпионат мира по хоккею-2014 посетило 70 тысяч).

В любом случае можно с легкостью предсказать, что львиную долю среди иностранцев составят россияне – эта динамика была заметна на старте продажи билетов. 


Фото: sb.by

Кстати, представители туристических компаний сделали вывод, что организаторы II Европейских игр допустили стратегический просчет в деле привлечения иностранных болельщиков. Мест в минских гостиницах для туристов не осталось – дирекция игр забронировала их под спортивные делегации.

Раскроют ли организаторы финансовый отчет?

Изначально на игры выделили больше 100 миллионов долларов: 72 из республиканского бюджета и 40 из президентского фонда. Но весной стало очевидно, что спортивный форум обойдется дороже: премьер-министр Румас был раздосадован тем, что Европейские олимпийские комитеты, несмотря на обещание, не привлекли ни одного внешнего спонсора.

Как симптом непростой ситуации – власти попросили столичный бизнес скинуться на Европейские игры: кто-то перевел деньги, кто-то вынужден был заняться благоустройством городской инфраструктуры.
Интересно, решатся ли власти озвучить конечную сумму расходов. 

 
Теги: Минск
 
 
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