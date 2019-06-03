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А как же Путин и Зеленский? Пять главных интриг "Европейских дожинок" в Минске
Источник материала: Партизан
Какими получатся II Европейские игры для властей и граждан?
Чуть более чем через две недели Минск примет крупный спортивный форум. Эти соревнования известный спортивный журналист Сергей Щурко с учетом белорусских реалий метко прозвал «Европейскими дожинками».
«Белорусский партизан» выделил главные интриги форума.
Почтят ли своим внимание игры Путин и другие влиятельные политики?
Пока точно известно, что Минск во время соревнований посетят президенты Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Обещал Сергею Румасу приехать и Дмитрий Медведев.
А вот удостоит ли вниманием Европейские игры президент России – загадка. Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что в Минске Путин может встретиться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако учитывая репутацию источника, можно утверждать, что в лучшем случае это лишь догадка.
Наверняка Александр Лукашенко хотел бы для своего пиара увидеть на соревнованиях и влиятельных политиков из других стран, но это кажется маловероятным. А вот приезд Путина для него сверхважен. Это не только привлечет дополнительное внимание к Европейским играм в России, но и предоставит Лукашенко возможность еще раз попытаться с глазу на глаз решить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.
Заметят ли Европейские игры в мире?
Ответ на этот вопрос вовсе не очевиден, хотя на форум съедутся спортсмены из десятков стран. Показательная деталь: вещателем Европейских игр была выбрана испанская компания ISB, но до сих пор неясно, в каких странах ей удалось продать права на трансляции.
Непонятно, уделят ли происходящему в Минске достаточное внимание телегранды Eurosport и EuroNews или хотя бы российский федеральный «Матч ТВ».
Дело в том, что, несмотря на громкое название, программа соревнований в Минске на самом деле является бедной и малопривлекательной. Беларусь подобрала право на их проведение в усеченном формате после того, как от организации игр отказались другие страны.
Заполнят ли болельщики трибуны добровольно?
Традиционно на важных для властей мероприятиях трибуны заполняются по разнарядкам школьниками, студентами и солдатами. По данным на конец мая из 190 тысяч билетов на Европейские игры продали половину – около 100 тысяч. Поэтому включение админресурса вполне вероятно. Информация об этом начинает уже просачиваться.
Фото: телеграмм-канала NEXTA
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