Чуть более чем через две недели Минск примет крупный спортивный форум. Эти соревнования известный спортивный журналист Сергей Щурко с учетом белорусских реалий метко прозвал «Европейскими дожинками».

«Белорусский партизан» выделил главные интриги форума.









Почтят ли своим внимание игры Путин и другие влиятельные политики?

Пока точно известно, что Минск во время соревнований посетят президенты Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Обещал Сергею Румасу приехать и Дмитрий Медведев.





А вот удостоит ли вниманием Европейские игры президент России – загадка. Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что в Минске Путин может встретиться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако учитывая репутацию источника, можно утверждать, что в лучшем случае это лишь догадка.





Наверняка Александр Лукашенко хотел бы для своего пиара увидеть на соревнованиях и влиятельных политиков из других стран, но это кажется маловероятным. А вот приезд Путина для него сверхважен. Это не только привлечет дополнительное внимание к Европейским играм в России, но и предоставит Лукашенко возможность еще раз попытаться с глазу на глаз решить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.





Заметят ли Европейские игры в мире?

Ответ на этот вопрос вовсе не очевиден, хотя на форум съедутся спортсмены из десятков стран. Показательная деталь: вещателем Европейских игр была выбрана испанская компания ISB, но до сих пор неясно, в каких странах ей удалось продать права на трансляции.





Непонятно, уделят ли происходящему в Минске достаточное внимание телегранды Eurosport и EuroNews или хотя бы российский федеральный «Матч ТВ».





Дело в том, что, несмотря на громкое название, программа соревнований в Минске на самом деле является бедной и малопривлекательной. Беларусь подобрала право на их проведение в усеченном формате после того, как от организации игр отказались другие страны.





Заполнят ли болельщики трибуны добровольно?

Традиционно на важных для властей мероприятиях трибуны заполняются по разнарядкам школьниками, студентами и солдатами. По данным на конец мая из 190 тысяч билетов на Европейские игры продали половину – около 100 тысяч. Поэтому включение админресурса вполне вероятно. Информация об этом начинает уже просачиваться.









Фото: телеграмм-канала NEXTA



Приедут ли туристы из Европы?

Точнее – будет ли их количество немалым? Как указывалось выше, уже продано около 100 тысяч билетов, однако в дирекции II Европейских игр молчат о том, какое количество болельщиков их приобрело, и какой процент из них составляют иностранцы. В дирекции лишь повторяют, что ожидают не менее 30 тысяч туристов (для сравнения: чемпионат мира по хоккею-2014 посетило 70 тысяч).





В любом случае можно с легкостью предсказать, что львиную долю среди иностранцев составят россияне – эта динамика была заметна на старте продажи билетов.









Фото: sb.by





Кстати, представители туристических компаний сделали вывод, что организаторы II Европейских игр допустили стратегический просчет в деле привлечения иностранных болельщиков. Мест в минских гостиницах для туристов не осталось – дирекция игр забронировала их под спортивные делегации.





Раскроют ли организаторы финансовый отчет?

Изначально на игры выделили больше 100 миллионов долларов: 72 из республиканского бюджета и 40 из президентского фонда. Но весной стало очевидно, что спортивный форум обойдется дороже: премьер-министр Румас был раздосадован тем, что Европейские олимпийские комитеты, несмотря на обещание, не привлекли ни одного внешнего спонсора.





Как симптом непростой ситуации – власти попросили столичный бизнес скинуться на Европейские игры: кто-то перевел деньги, кто-то вынужден был заняться благоустройством городской инфраструктуры.

Интересно, решатся ли власти озвучить конечную сумму расходов.