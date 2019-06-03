Лукашенко больше не в фаворе: белоруски выбирают Зеленского

У себя на родине он пользуется огромной поддержкой, на него возлагают большие надежды, его называют руководителем нового типа.





Александр Лукашенко во главе Беларуси почти четверть века. Из молодого и популярного руководителя он давно превратился в стареющего "патриарха".





Intex-press спросила у жителей Барановичей, кто из президентов – Лукашенко или Зеленский – им нравится больше. И вот что они ответили: спросила у жителей Барановичей, кто из президентов – Лукашенко или Зеленский – им нравится больше. И вот что они ответили:







