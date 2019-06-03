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Лукашенко больше не в фаворе: белоруски выбирают Зеленского

04.06.2019 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две недели назад в соседней Украине в должность президента вступил Владимир Зеленский.

У себя на родине он пользуется огромной поддержкой, на него возлагают большие надежды, его называют руководителем нового типа.

Александр Лукашенко во главе Беларуси почти четверть века. Из молодого и популярного руководителя он давно превратился в стареющего "патриарха". 

Intex-press спросила у жителей Барановичей, кто из президентов – Лукашенко или Зеленский – им нравится больше. И вот что они ответили:



 
 
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Две недели назад в соседней Украине в должность президента вступил Владимир Зеленский.
 
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