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Лукашенко больше не в фаворе: белоруски выбирают Зеленского
Источник материала: Партизан
Две недели назад в соседней Украине в должность президента вступил Владимир Зеленский.
У себя на родине он пользуется огромной поддержкой, на него возлагают большие надежды, его называют руководителем нового типа.
Александр Лукашенко во главе Беларуси почти четверть века. Из молодого и популярного руководителя он давно превратился в стареющего "патриарха".
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Две недели назад в соседней Украине в должность президента вступил Владимир Зеленский.
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