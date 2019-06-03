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Выводит активы, на нем — один дом под Минском. Против Чижа подан новый иск

04.06.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как и в предыдущем иске, уже удовлетворенном судом, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал».

Выводит активы, на нем — один дом под Минском. Против Чижа подан новый иск
Суд Центрального района Минска во вторник начал рассмотрение иска Владимира Япринцева к экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу, передает корреспондент TUT.BY.

Как и в предыдущем иске, уже удовлетворенном судом, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили несколькими платежами, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте (219,2 тысячи деноминированных рублей). В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы. Но деньги оказались сняты.

Бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина, имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа, в суде подтвердила, что деньги со счета Япринцева снимала наличными по поручению Юрия Чижа и передавала ему — около 86 тысяч долларов и 45 тысяч в августе и сентябре 2015 года. Сам владелец счета ей таких указаний не давал. Еще трижды суммы по 40 тысяч долларов она переводила на счет юрлица.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.


В декабре прошлого года суд удовлетворил иск Япринцева на часть суммы, 1960 рублей. С учетом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен был Япринцеву 3208 рублей (адвокат Япринцева отметила, что возбуждено исполнительное производство — в полном объеме исполнения не произведено). Суд решил истребовать материалы гражданского дела о взыскании части суммы с Чижа в пользу Яринцева.

Нынешний иск подан на оставшуюся сумму — 217,3 тысячи рублей.

Истец считает, что ответчик знал о неосновательном обогащении изначально и соответственно рассчитал сумму подлежащих ко взысканию процентов со дня, следующего после списания денежных средств с расчетного счета. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 57,1 тысячи рублей.

В иске обращается внимание на то, что многочисленные переговоры, проводимые в том числе в рамках судебного разбирательства, не дали положительных результатов. При этом стало известно, что Юрий Чиж предпринял меры, направленные на выведение своих активов. В частности, на момент составлен ска лишь один объект принадлежал Чижу на праве собственности: одноквартирный жилой дом в поселке Логожеск (не считая доли в ООО «Трайпл»).

«Полагаем, достаточно оснований считать, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать затруднительным или невозможным исполнение решения суда Центрального района Минска по настоящему делу, что в свою очередь может повлечь для истца значительный ущерб», — говорится в иске.


Истец просил суд принять во внимание, что отсутствует любая иная информация о наличии какого-либо иного имущества, за счет чего могли бы быть удовлетворены исковые требования Владимира Япринцева по этому делу.

Суд принял меры к обеспечению иска и наложил арест в пределах цены иска на имущество, принадлежащее ответчику.

От мирового соглашения представитель Чижа отказался.

Напомним, нынешний иск — не единственный между партнерами по «Трайплу». Экономический суд Минска рассматривает иск Япринцева к Аксентьеву о признании договора купли-продажи его доли в «Трайпле» незаключенным. Только доля Япринцева в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов, перекрывала сумму долга и составляла около 50 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Как и в предыдущем иске, уже удовлетворенном судом, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал».
 
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