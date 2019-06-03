Генпрокурор: «Сегодня криптовалюта — это серьезный риск ухода от налогов»

Сегодня в Минске на региональной конференции прокуроры из Грузии, Латвии, Польши, России обсуждают, как бороться с киберпреступлениями и защищать персональные данные.





В Минске впервые проходит региональная конференция Международной ассоциации прокуроров. Ее полноправным членом Беларусь стала в прошлом году. На повестке дня сразу несколько вопросов для обсуждения: современные процедуры сбора электронных доказательств во время расследования, защита персональных данных и кибертерроризм как угроза национальной безопасности.





— Актуальность киберпреступлений очевидна. Появилось много новых понятий, приходится изучать эту ситуацию с тем же биткоином, криптовалютой. Это вещи, которые входят в нашу жизнь. К примеру, крипто валюта — это серьезный риск ухода от налогов, — заявил генеральный прокурор Александр Конюк.





На конференцию приехали заместители генеральных прокуроров Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Польши, России, Узбекистана.









— Киберпреступления — это актуальные преступления, и прокурорам необходимо их понимать. Ведь мы не так хорошо разбираемся в технике, программном обеспечении, поэтому сегодня прокуроры обсудят эту тему, — говорит Герхард Ярош, президент Международной ассоциации прокуроров.





Он отметил, что сегодня прокуроры из разных стран не только обменяются опытом раскрытия киберпреступлений, но и завяжут знакомства для дальнейшего сотрудничества.





В дискуссии также принимают участие председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало и заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.



