Криушенко сбреет усы, если Беларусь возьмет очки с Германией









В субботу, 8 июня, на "Борисов-Арене" белорусские футболисты примут в гостях немецкую сборную в рамках третьего тура отборочного раунда на ЧЕ-2020. Начало поединка в 21:45.





Сначала журналист портала Александр Ивулин предложил наставнику белорусской команды сбрить усы, если белорусы одолеют гостей. "Хорошо! Сбрею, все сбрею!" – ответил Криушенко.





Позже специалист уточнил, что готов расстаться с усами, если хозяева отберут очки у немцев.





Напомним, после двух туров белорусы занимает последнее место в группе С, проиграв два стартовых поединка "квалифая" голландцам и североирдандцам. Лидирует в группе Северная Ирландия, с которой подопечным Криушенко предстоит сразиться в Борисове 11 июня.









К слову, год назад в России была запущена акция "Усы Черчесова" в поддержку главного тренера российской сборной Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018. Флешмоб быстро стал популярным среди поклонников российского футбола.



