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Криушенко сбреет усы, если Беларусь возьмет очки с Германией

04.06.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет очки в домашнем матче квалификации чемпионата Европы-2020 против сборной Германии, пишет Tribuna.com.



В субботу, 8 июня, на "Борисов-Арене" белорусские футболисты примут в гостях немецкую сборную в рамках третьего тура отборочного раунда на ЧЕ-2020. Начало поединка в 21:45.

Сначала журналист портала Александр Ивулин предложил наставнику белорусской команды сбрить усы, если белорусы одолеют гостей. "Хорошо! Сбрею, все сбрею!" – ответил Криушенко.

Позже специалист уточнил, что готов расстаться с усами, если хозяева отберут очки у немцев.

Напомним, после двух туров белорусы занимает последнее место в группе С, проиграв два стартовых поединка "квалифая" голландцам и североирдандцам. Лидирует в группе Северная Ирландия, с которой подопечным Криушенко предстоит сразиться в Борисове 11 июня.


К слову, год назад в России была запущена акция "Усы Черчесова" в поддержку главного тренера российской сборной Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018. Флешмоб быстро стал популярным среди поклонников российского футбола.


 
 
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Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет очки в домашнем матче квалификации чемпионата...
 
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