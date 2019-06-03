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Трампа надули в Британии
Источник материала: Партизан
В Лондоне недовольные приездом американского лидера Дональда Трампа британцы надули огромный шар «малыш Трампа», изображающий президента США в виде младенца в подгузнике и со телефоном в руке. Об этом
Как отмечается, «малыша Трампа» надули на Парламентской площади.
Таким жестом собравшиеся на площади люди, среди которых оппозиционеры, профсоюзы, общественники и защитники окружающей среды, выражали свой протест в связи с политикой Трампа.
Однако районы Лондона, в которых успел побывать Трамп, находились под строгой охраной, поэтому президент был тщательно защищен от любых протестов. В своем твиттере он написал: «Лондонская поездка идет очень хорошо», передает
И в рамках этой поездки американский лидер встретился сегодня с британским премьером Терезой Мэй,
Как отмечается, к Трампу присоединились его жена Меланья, его дочь Иванка и члены его администрации, в том числе советник по нацбезопасности Джон Болтон и министр финансов Стивен Мнучин.
Накануне, в первый день визита Трамп также встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.
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В Лондоне недовольные приездом американского лидера Дональда Трампа британцы надули огромный шар «малыш Трампа», изображающий президента США в виде младенца в...
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