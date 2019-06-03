Трампа надули в Британии

Как отмечается, «малыша Трампа» надули на Парламентской площади.













Таким жестом собравшиеся на площади люди, среди которых оппозиционеры, профсоюзы, общественники и защитники окружающей среды, выражали свой протест в связи с политикой Трампа.





gazeta.ru . Однако районы Лондона, в которых успел побывать Трамп, находились под строгой охраной, поэтому президент был тщательно защищен от любых протестов. В своем твиттере он написал: «Лондонская поездка идет очень хорошо», передает





сообщает Reuters. Трамп и Мэй собрались для того, чтобы провести переговоры. И в рамках этой поездки американский лидер встретился сегодня с британским премьером Терезой Мэй,Reuters. Трамп и Мэй собрались для того, чтобы провести переговоры.

Как отмечается, к Трампу присоединились его жена Меланья, его дочь Иванка и члены его администрации, в том числе советник по нацбезопасности Джон Болтон и министр финансов Стивен Мнучин.





Накануне, в первый день визита Трамп также встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.