Белорусский рубль сдает позиции

В результате стоимость валютной корзина выросла на 0,19% второй день подряд.





Курс доллара понизился на 0,0033 BYN до 2,0977 BYN/USD. Вчера курс американца был на максимуме за три с половиной недели.





Курс евро улетел вверх сразу на 0,0143 рубля до 2,3617 BYN/EUR. Ещё дороже евровалюта была месяц назад - на торгах 4 мая.





Курс российского рубля прибавил 0,0066 рубля до 3,2182 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется вторые торги подряд.





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