Минск, лови ритм! MONATIK возвращается 26 октября

1 июня MONATIK выступил с большим сольным концертом «Love It Ритм» на стадионе «Олимпийский» в Киеве, собрав огромное количество зрителей и вписав свое имя в историю. На шоу состоялась презентация нового альбома, песни которого уже стали хитами: «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко…».

Теперь один из самых успешных певцов и авторов песен готовится к туру. В Минск MONATIK привезет свой новый альбом, лучшие хиты и невероятное шоу европейского уровня. Все предыдущие концерты MONATIK’a в Минске проходили в SOLD OUT, поэтому организаторы призывают заранее приобрести билеты на грандиозное шоу 26 октября в Falcon Club Arena. Ловите ритм и танцуйте вместе с MONATIK’ом!