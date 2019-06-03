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Минск, лови ритм! MONATIK возвращается 26 октября
04.06.2019 15:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
1 июня MONATIK выступил с большим сольным концертом «Love It Ритм» на стадионе «Олимпийский» в Киеве, собрав огромное количество зрителей и вписав свое имя в историю. На шоу состоялась презентация нового альбома, песни которого уже стали хитами: «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко…».
Теперь один из самых успешных певцов и авторов песен готовится к туру. В Минск MONATIK привезет свой новый альбом, лучшие хиты и невероятное шоу европейского уровня. Все предыдущие концерты MONATIK’a в Минске проходили в SOLD OUT, поэтому организаторы призывают заранее приобрести
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В Falcon Arena Club певец привезет свой новый альбом, лучшие хиты и невероятное шоу европейского уровня.
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