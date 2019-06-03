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Минск, лови ритм! MONATIK возвращается 26 октября

04.06.2019 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минск, лови ритм! MONATIK возвращается 26 октября
Фото из открытых источников

1 июня MONATIK выступил с большим сольным концертом «Love It Ритм» на стадионе «Олимпийский» в Киеве, собрав огромное количество зрителей и вписав свое имя в историю. На шоу состоялась презентация нового альбома, песни которого уже стали хитами: «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко…».

Теперь один из самых успешных певцов и авторов песен готовится к туру. В Минск MONATIK привезет свой новый альбом, лучшие хиты и невероятное шоу европейского уровня. Все предыдущие концерты MONATIK’a в Минске проходили в SOLD OUT, поэтому организаторы призывают заранее приобрести билеты на грандиозное шоу 26 октября в Falcon Club Arena. Ловите ритм и танцуйте вместе с MONATIK’ом!

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Falcon Arena Club певец привезет свой новый альбом, лучшие хиты и невероятное шоу европейского уровня.
 
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