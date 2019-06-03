В Жодино правоохранители спасли мужчину, который собирался прыгнуть с балкона квартиры на пятом этаже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Жодинский ГОВД.

В дежурную часть ГОВД по линии 102 обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее сын, поскандалив с ней, угрожает покончить жизнь самоубийством.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Когда сотрудники милиции зашли в квартиру, мужчина попытался спрыгнуть с балкона. Правоохранители среагировали быстро и профессионально, затащив его обратно в квартиру.

Мужчину передали бригаде медиков. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

БЕЛТА.