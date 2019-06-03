В Заболотском детском саду прошел праздник, посвященный переходу детей на следующую ступеньку жизни. Уже 1 сентября ребята пойдут в школу и впервые сядут за парты. Много добрых и нежных слов было сказано дошколятам на прощание.

Но этот выпускной отличался от всех предыдущих. Администрация учреждения дошкольного образования предложила приобщиться к призыву Минприроды об ограничении запуска гелиевых воздушных шаров во время праздников. Ведь запускать воздушные шары в воздух крайне вредно и опасно для окружающей среды, а особенно ­– для животных.

Родители с большим удовольствием поддержали эту идею. Вместо запуска воздушных шаров выпускники совместно с родителями высадили на территории учреждения дошкольного образования дерево.

Евгения ГАРАЩЕНКО, заведующий детским садом.

Фото носит иллюстративный характер.