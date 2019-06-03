Смолевичским районным исполнительным комитетом осуществляется заключение с абитуриентами договоров на целевую подготовку в сельскохозяйственные высшие учебные заведения и средние специальные заведения.
Справки по телефонам 55069, 55680.
УО “Белорусская государственная сельскохозяйственная академия”
Агрономия и почвоведение
Зоотехния
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
УО “Белорусский государственный аграрный технический университет”
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (сокращенный срок обучения)
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве (сокращенный срок обучения)
УО “Витебская государственная академия ветеринарной медицины
Ветеринарная медицина
Зоотехния