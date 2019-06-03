На минувшей неделе состоялась очередная сессия Минского областного Совета депутатов, на которой депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности населения региона.

Одним из них был «О ходе реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 года №357 «О ветхих и пустующих домах».

Открывая сессю, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая пояснила, почему президиумом было принято решение вынести данный вопрос на столь широкое обсуждение:

— Сегодня огромное внимание со стороны Главы государства, руководства Минского областного исполнительного комитета уделяется вопросам наведения порядка на земле. Мы прекрасно понимаем, что ветхие, бесхозные, пустующие дома неприглядно смотрятся на территории населенных пунктов. Такие дома представляют собой определенные проблемы: они становятся пристанищем для лиц, ведущих асоциальный образ жизни, являются очагом возникновения чрезвычайных ситуаций и так далее. Поэтому мы должны сейчас ускоренными темпами сократить число таких строений, — отметила она.

К слову, в Минской области на 15 мая нынешнего года насчитывалось 9114 незаселенных частных домов. Комиссиями райгорисполкомов проведен комиссионный осмотр 2097 домов, составлено 1052 заключения. В реестры пустующих домов внесено 425 домов, в реестры ветхих – 149 домов.

— Наибольшее количество таких домов на территории Копыльского (1800), Клецкого (1200), Борисовского, Слуцкого и Крупского районов, — констатировала Наталья Якубицкая и нацелила депутатов и председателей райгорсоветов на усиление работы с собственниками.

В своем решении Минский областной Совет депутатов отметил положительную работу по выявлению, учету и отчуждению пустующих и ветхих домов Вилейского, Клецкого, Копыльского и Стародорожского районных Советов депутатов, а также недостаточную работу Борисовского, Крупского и Пуховичского районных Советов депутатов.

Председателям райсоветов поручено обеспечить безусловное выполнение Указа №357.

М.МЕРКУЛЬ.