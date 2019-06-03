В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием как «электричество». Без электричества представить нашу современную жизнь практически невозможно. Скажите, как можно обойтись без освещения и тепла, без электродвигателя и телефона, без компьютера и телевизора? Электричество настолько глубоко проникло в нашу жизнь, что мы порой и не задумывается, что это за волшебник помогает нам в работе.

Уважаемые взрослые!

Для обучения детей обращению с электричеством убратите внимание на эти пункты:

— нельзя включать любые электроприборы в доме без разрешения взрослых;

— недопустимо разбирать электрические приборы, даже если они отключены от розетки или малышу кажется, что требуется заменить какую-то деталь – например, перегоревшую лампочку в ночнике;

— нужно сразу же сообщать взрослым о любой проблеме с электроприбором: если перестал работать, начал неприятно пахнуть, дымиться или искрить, если разбирался его корпус или порвался провод;

— ни в коем случае нельзя мочить электроприбор или провода – вода, с одной стороны, может вывести его из строя, а с другой , является хорошим проводником для тока, а потому через нее может пойти электроудар;

— обращаться с электроприборами надо аккуратно, не бросать их и не бить, все провода надо скручивать бережно, без изломов, а вытягивать их из розетки нужно не резко и не за провод, а плавно и за защитный штемпсель;

— на улице нельзя подходить к висящим со столба или торчащим из земли оборванным проводам и тем более качаться на них, запрещено открывать дверцы трансформаторных будок и электрощитков;

— покажите ребенку общепринятые символы электричества, которые должны сказать ему, что приближаться к обозначенным ими предметам и строениям без ведомо взрослых не стоит ни при каких обстоятельствах.

И не забудьте подготовить квартиру к любопытству ребенка. Как бы вы ему ни втолковывали правила безопасности, в любом случае осознанно или нет, малыш хоть раз попытается залезть в розетку, порвать провод и разбить электроприбор. Потому различные приспособления, от заглушек до специальных креплений для кабелей, жизненно необходимы! Главное требование, предъявляемое к взрослым, – не только самим соблюдать правила безопасности, но и постоянно информировать детей о том, насколько может быть коварен электрический ток.

А ваш ребенок уже знает про пользу и опасность электричества?

В.А.МАРФЕЛЬ, государственный инспектор по энергетическому надзору.