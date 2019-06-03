ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 случаев кори (в Брестской области - 17)

04.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с ними, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 случаев кори (в Брестской области - 17)

В Минске выявлено 24 случая, в Гомельской области - 21, Гродненской - 29, Брестской - 17, Витебской - 20, Минской - 14, Могилевской - 3 случая.

Что касается Гродно, с мая здесь зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая кори. Первый - у гражданки Азербайджана, прибывшей в город в конце апреля. Она не имела сведений о вакцинации против кори. Все остальные случаи связаны с этим завозным.

Заболевание у всех пациентов протекало в легкой и средней форме. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.

В Минздраве добавили, что ситуация контролируемая и управляемая. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме.

Учитывая ситуацию по заболеваемости корью в Европе, предстоящие II Европейские игры, а также активный выезд граждан за границу на отдых, количество завозов вируса может в ближайший период увеличиться. В связи с этим специалисты напоминают: если вы не знаете о своих прививках против кори и планируете поездки за пределы Беларуси, целесообразно уточнить прививочный статус в поликлинике по месту жительства и при необходимости сделать прививку. Если возвратившись из поездки за границу заметите симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), немедленно обратитесь к врачу и акцентируйте его внимание на том, что недавно вернулись из зарубежных стран.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с ними, сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка браў удзел у саміце кіраўнікоў дзяржаў Еўразійскага эканамічнага саюза ў Нур-Султане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика