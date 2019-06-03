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В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 случаев кори (в Брестской области - 17)
04.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с ними, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
В Минске выявлено 24 случая, в Гомельской области - 21, Гродненской - 29, Брестской - 17, Витебской - 20, Минской - 14, Могилевской - 3 случая.
Что касается Гродно, с мая здесь зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая кори. Первый - у гражданки Азербайджана, прибывшей в город в конце апреля. Она не имела сведений о вакцинации против кори. Все остальные случаи связаны с этим завозным.
Заболевание у всех пациентов протекало в легкой и средней форме. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.
В Минздраве добавили, что ситуация контролируемая и управляемая. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме.
Учитывая ситуацию по заболеваемости корью в Европе, предстоящие II Европейские игры, а также активный выезд граждан за границу на
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В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с ними, сообщили БЕЛТА в...
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