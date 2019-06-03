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Автомобилисты собирают подписи против остановок ГАИ для проверки документов

04.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В начале мая этого года был обнародован законопроект об изменениях в ПДД: в частности, согласно ему водители должны останавливаться по требованию сотрудника ГАИ в форменной одежде, а также других должностных лиц, в том числе и для проверки документов. Автомобилистами это было воспринято неоднозначно. На днях в сети появилась петиция, в которой просят отказаться от введения нормы.

Автомобилисты собирают подписи против остановок ГАИ для проверки документов

В УГАИ МВД так объясняют необходимость остановки для проверки документов: «Нетрезвые же сами к нам не придут. Инспекторы могут говорить при остановке: „Причина остановки — проверка на предмет нетрезвого управления, законности управления“ — но чем это отличается от формулировки: „Пожалуйста, предъявите документы“? Дальнейший ход действий не изменяется. Вопросы по поводу причин остановки и возникают у весьма узкой категории людей, которые хотят поспорить с инспектором или уйти от ответственности».

Нововведение вызвало недовольство у некоторых автомобилистов, в итоге была создана петиция с просьбой отказаться от изменений уже существующей нормы насчет остановки транспорта инспектором: «Во всем мире проверка документов практикуется при подозрении проверяемого в правонарушении. Неслучайно в статье 25 Закона „Об органах внутренних дел РБ“ законодатель достаточно четко определил: „Сотрудники ОВД в целях выполнения задач, возложенных на ОВД, в пределах своей компетенции имеют право: проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, административных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, а также документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел“. Разрешать проверку документов по произвольному желанию сотрудника значит подменять презумпцию невиновности водителей презумпцией виновности, безосновательно вынуждающей водителя постоянно подтверждать свое право на владение транспортным средством и управление им». На момент публикации петиция собрала чуть менее 200 подписей.

А как считают пользователи? Нужно ли вводить норму, разрешающую остановку авто инспектором для проверки документов, либо стоит оставить как есть?

 
 
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