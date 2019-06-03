Каменецкий район – девятый в области, где побывала выездная врачебная бригада в рамках проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжает свою работу выездная врачебная бригада на административных территориях Брестской области в рамках профилактического проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!».





Ежемесячно, уже сложившаяся команда областных специалистов работает в районных организациях здравоохранения с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. Врачи-маммологи, уролог, гинеколог, ЛОР Брестского областного онкологического диспансера, эндокринологи и мобильная лаборатория Брестского областного эндокринологического диспансера, дерматовенеролог Брестского областного дерматовенерологического диспансера, психолог и валеолог Брестского областного ЦГЭиОЗ в течение 2-х дней ведут прием пациентов как подобранной группы риска, так и всех желающих.





Очередной раз 30 мая в г. Каменце и 31 мая в г. Высоком врачи работали в напряженном режиме, учитывая количество желающих проконсультироваться у областных специалистов и пройти диагностические исследования.

Традиционно, наиболее востребованными среди узкопрофильных специалистов оказались врачи-маммологи и эндокринологи. Врачами-онкологами-маммологами проведен осмотр и консультации 220 женщин, а УЗИ щитовидной железы выполнено 164 пациентам. Кроме врачебного приема организованы диагностические пункты забора крови для определения глюкозы, гликированного гемоглобина, для общего и биохимического анализа, по измерению артериального давления и расчету индекса массы тела. Таких исследований выполнено более 1600.

Всего мероприятия посетили 715 жителей Каменецкого района.

Относительно первичной диагностики онкологической патологии стоит отметить, что за 2 дня работы около 50 человек направлено на дальнейшее обследование с целью исключения или подтверждения диагноза, а это 6,8% от количества участников.

По традиции мероприятие посетили начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаловский В.П., главный государственный санитарный врач Брестской области Ильяшева Е.В. В присутствии заместителя Каменецкого райисполкома Шпака Д.И., председателя Совета депутатов Нигериш И.И., главных врачей Каменецкой ЦРБ и Каменецкого ЦГЭ Карасинского И.И. и Булах С.Н. уделено внимание организации мероприятия и дана оценка первому трудовому дню.