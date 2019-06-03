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Игрок сборной Сербии Неманья Обрадович будет выступать за БГК им. Мешкова

04.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова подписал контракт с игроком национальной сборной Сербии Неманья Обрадовичем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.

Игрок сборной Сербии Неманья Обрадович будет выступать за БГК им. Мешкова

Трудовое соглашение с новичком рассчитано на два сезона, контракт вступит в силу в июле. Неманья Обрадович родился 8 января 1991 года. Его профильная позиция - левый полусредний. Гандболист выступал за сербские клубы "Напредок", "Ягодина", "Металопластика", французский "Валенс", македонский "Металург", с июля 2017 года был игроком польской "Вислы".

В конце мая БГК объявил о подписании Даниэля Андреева. Трудовое соглашение с ним рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на два года. Профильная позиция новобранца "мешковцев" - линейный. Этот гандболист родился 25 ноября 1998 года, имеет двойное гражданство - немецкое и российское.

С нового сезона в стан чемпионов Беларуси также придут правый угловой Никита Вайлупов (Беларусь), левый полусредний Вильям Акамбре (Франция), линейный Бранко Каракаш (Черногория), правый полусредний Марко Панич (Босния и Герцеговина), разыгрывающий Яка Малус (Словения).

 
 
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  Брестский гандбольный клуб им. Мешкова подписал контракт с игроком национальной сборной Сербии Неманья Обрадовичем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный...
 
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