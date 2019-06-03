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Мгновенная карма: мужчина припарковался на остановке, а его автомобиль взял, и укатился
04.06.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автовладельцы часто совершенно не задумываются, паркуя свой автомобиль, что он может кому-то помешать. Многие думают, что оставить свою "ласточку" на остановке и сходить за сигаретами - это не нарушение
Для ленивых ссылочка на соответствующий пункт ПДД:
Вчитайтесь ещё раз в текст, выделенный курсивом. И ещё раз. И запомните его как дважды два. Но ближе к теме...
Смотрите, что получилось с автомобилем одного такого товарища, который прогуливал, скорее всего, тему в автошколе, которая касалась этого вопроса. Наверняка он до сих пор уверен - а что такого, не запрещено ведь! Разочаруем вас - запрещено.
Водителю автобуса респект - а ведь мог бы и ничего не делать, тогда последствия могли бы быть печальными.
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