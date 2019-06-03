Мгновенная карма: мужчина припарковался на остановке, а его автомобиль взял, и укатился

Источник материала: Виртуальный Брест

Автовладельцы часто совершенно не задумываются, паркуя свой автомобиль, что он может кому-то помешать. Многие думают, что оставить свою "ласточку" на остановке и сходить за сигаретами - это не нарушение ПДД . Спешим вас разочаровать - только для посадки и высадки пассажиров. А не водителей. И да, не более 5 минут. И если не мешает общественному транспорту.





Для ленивых ссылочка на соответствующий пункт ПДД:

Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются: 143.5 . на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них, кроме случаев остановки для посадки (высадки) пассажиров, если это не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных средств;

Вчитайтесь ещё раз в текст, выделенный курсивом. И ещё раз. И запомните его как дважды два. Но ближе к теме...

Смотрите, что получилось с автомобилем одного такого товарища, который прогуливал, скорее всего, тему в автошколе, которая касалась этого вопроса. Наверняка он до сих пор уверен - а что такого, не запрещено ведь! Разочаруем вас - запрещено.

Водителю автобуса респект - а ведь мог бы и ничего не делать, тогда последствия могли бы быть печальными.