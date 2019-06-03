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Нью-Йорк - лидер по инвестициям в коммерческую недвижимость. Снова

04.06.2019 14:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Согласно ежегодному отчету Cushman & Wakefield, Нью-Йорк четвертый год подряд становится лидером по количеству привлеченных в недвижимость инвестиций, оставляя позади Лондон и Токио.

Как отмечают аналитики, за последний год город привлек $55,4 млрд,  что составляет 7% от общего мирового объема. Второе место заняла британская столица: Лондону удалось привлечь $47,3 млрд  международных инвестиций. На третьем месте Токио и $35,5 млрд инвестиций. Пятерку лидеров замыкают Лос-Анжелес ($33,1 млрд) и Сан-Франциско ($23, 8 млрд). 

Десятка крупнейших городов, привлекших наибольшее количество инвестиций в коммерческую недвижимость, осталась почти неизменной.

Дубай и Дублин показали качественный рост, и попали в топ-50 с 186 и 82 позиции соответственно.

 

 
 
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Согласно ежегодному отчету Cushman & Wakefield, Нью-Йорк четвертый год подряд становится лидером по количеству привлеченных в недвижимость инвестиций, оставляя позади...
 
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