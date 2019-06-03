Новый президент Литвы подчеркивает важность партнерства с Беларусью и обещает диалог

Источник материала: Интерфакс

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что будет поддерживать диалог с Беларусью, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства.

"Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах, прежде всего, чтобы был независимый, самостоятельный и экономически способный партнер у нашей восточной границы, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью", - сказал Науседа журналистам во вторник.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог "на самом высшем уровне, или на уровне министров".

"Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать", - утверждает он.

Риторика Науседы в этом вопросе несколько отличается от завершающей работу на президентском посту Дали Грибаускайте. Нынешняя глава государства не одобряла диалог с Беларусью на высшем уровне в связи со связями республики с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце.