ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes

04.06.2019 14:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Apple Inc. анонсировала появление новой версии операционной системы для мобильных устройств iOS 13, представила новый компьютер Mac Pro и объявила об отказе от программы iTunes, существующей с 2001 года.

В рамках конференции для разработчиков WWDC представители Apple сообщили, что прекращение работы iTunes пока коснется только компьютеров Apple, работающих на операционной системе MacOS. Функции iTunes возьмут на себя три отдельных приложения - Apple Podcast, Apple TV и Apple Music. В них пользователи могут приобретать контент, который ранее был доступен на iTunes.

Новая версия MacOS также получит ряд дополнительных функций - например, голосовое управление и возможность использовать планшет iPad как дополнительный экран.

ОС для мобильных устройств, в свою очередь, будет отличаться большей производительностью, обновлением ряда программ и наличием темной темы.

Обновление также ждет и ОС для часов Apple Watch. "Умные" часы получат новые функции для контроля состояния организма, датчик громкости окружающих звуков, предупреждающий владельца, что он находится в слишком шумном месте, а также возможность заходить в магазин App Store напрямую с часов. Кроме того, часы теперь можно будет использовать как диктофон и калькулятор.

Главной новинкой среди устройств стал настольный компьютер Mac Pro, который состоит из системного блока, монитора и подставки. Цена системного блока начинается от $6 тыс. и может доходить до $45 тыс. Монитор с диагональю 32 дюйма и разрешением 6K будет стоить от $5 тыс., еще $1 тыс. стоит подставка к нему.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple Inc. анонсировала появление новой версии операционной системы для мобильных устройств iOS 13, представила новый компьютер Mac Pro и объявила об отказе от программы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко больше не в фаворе: белоруски выбирают Зеленского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика