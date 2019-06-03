Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes

Источник материала: Интерфакс

Apple Inc. анонсировала появление новой версии операционной системы для мобильных устройств iOS 13, представила новый компьютер Mac Pro и объявила об отказе от программы iTunes, существующей с 2001 года.

В рамках конференции для разработчиков WWDC представители Apple сообщили, что прекращение работы iTunes пока коснется только компьютеров Apple, работающих на операционной системе MacOS. Функции iTunes возьмут на себя три отдельных приложения - Apple Podcast, Apple TV и Apple Music. В них пользователи могут приобретать контент, который ранее был доступен на iTunes.

Новая версия MacOS также получит ряд дополнительных функций - например, голосовое управление и возможность использовать планшет iPad как дополнительный экран.

ОС для мобильных устройств, в свою очередь, будет отличаться большей производительностью, обновлением ряда программ и наличием темной темы.

Обновление также ждет и ОС для часов Apple Watch. "Умные" часы получат новые функции для контроля состояния организма, датчик громкости окружающих звуков, предупреждающий владельца, что он находится в слишком шумном месте, а также возможность заходить в магазин App Store напрямую с часов. Кроме того, часы теперь можно будет использовать как диктофон и калькулятор.

Главной новинкой среди устройств стал настольный компьютер Mac Pro, который состоит из системного блока, монитора и подставки. Цена системного блока начинается от $6 тыс. и может доходить до $45 тыс. Монитор с диагональю 32 дюйма и разрешением 6K будет стоить от $5 тыс., еще $1 тыс. стоит подставка к нему.