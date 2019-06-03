Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента

Источник материала: Интерфакс

Народные депутаты отказались включить в повестку дня Верховной Рады внесенные президентом законопроекты, среди которых закон об импичменте.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании во вторник нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии законопроектов №10340 и №10340-1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, парламентарии не включили в повестку дня президентский законопроект (№10356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.