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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента

04.06.2019 14:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Народные депутаты отказались включить в повестку дня Верховной Рады внесенные президентом законопроекты, среди которых закон об импичменте.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании во вторник нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии законопроектов №10340 и №10340-1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, парламентарии не включили в повестку дня президентский законопроект (№10356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

 

 
 
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Народные депутаты отказались включить в повестку дня Верховной Рады внесенные президентом законопроекты, среди которых закон об импичменте.
 
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