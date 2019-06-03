Источник материала: Интерфакс

Инцидент на нефтепроводе "Дружба" негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки сырья в Западную Европу, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.

"Безусловно, этот инцидент негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Кроме того, что зараженными оказались достаточно большие объемы нефти, это привело к недопоставкам нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы с других маршрутов. В Польше сейчас таким маршрутом является поставка через Гданьск, Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод "Адрия", - отметил он.

"Это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности и имиджу страны. Надо добиться скорейшего освобождения от загрязненной пробки", - добавил Сечин.

"Насколько нам известно, Минэнерго и "Транснефть" ведут переговоры по этому вопросу с западными партнерами. С белорусской стороной, насколько нам известно, уже достигнуты договоренности. Будем рассчитывать, что работа будет проведена максимально динамично, самое главное - восстановить поставки чистой нефти", - сказал глава компании.

"Конечно, из этого надо сделать выводы и разработать такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможности повторения такой ситуации", - подчеркнул он.

"Транснефть" заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим и надеемся, что это произойдет", - резюмировал Сечин.