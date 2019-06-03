Минск надеется минимизировать проблему с доступом белорусского продовольствия на рынок РФ

Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассчитывает минимизировать проблему с доступом белорусского продовольствия на рынок России, заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник журналистам во вторник в Минске.

"Мы видим эту тему (постоянное введение ограничений на поставки продукции белорусских предприятий - ИФ), и находим понимание со стороны России. И я думаю, что в ближайшее время тех проблем, которые имеются, станет намного меньше", - сказал Дворник.

Так, обсуждается подход, который предполагает, что российская сторона будет информировать белорусскую об имеющихся претензиях к тому или иному предприятию для того, чтобы их можно было оперативно снимать, не доводя до введения временных ограничений на поставки.

"Я считаю, мы найдем понимание, которое даст возможность нормально, по-партнерски работать", - заметил вице-премьер.

При этом он полагает, что те ограничения, которые имеют место сейчас, "не носят системного характера" и не влияют на развитие сельскохозяйственного потенциала республики.