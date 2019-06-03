Компания Seat представила свой первый серийный электромобиль

Источник материала: Tut.by

Испанская Seat выходит на европейский рынок электромобилей — первой серийной батарейной моделью марки стала «пятидверка» Mii Electric.





Строго говоря, это не первый электрический Seat, ведь ранее испанцы выпустили небольшую партию компактвэнов Altea и хэтчбеков eMii, предназначенных для опытной эксплуатации. В основу же первого массового электрокара испанской марки легла не модульная платформа Volkswagen MEB (компания, напомним, входит в состав немецкого автогиганта) — в Seat пошли по пути Skoda, начав освоение электромобильного сегмента с простенького городского хэтчбека Mii.





Как и переведенная на электротягу Skoda Citigo , технически Mii Electric представляет собой немного усовершенствованный Volkswagen e-Up!, дебютировавший еще в 2013 году. На передней оси установлен электродвигатель с 82 лошадиными силами и 210 Нм крутящего момента, под полом располагается тяговая литий-ионная батарея, емкость которой по сравнению с e-Up! увеличена практически в два раза (до 36,8 кВтч).





Паспортный пробег на одной зарядке у Mii Electric — те же 260 км по циклу WLTP, что и у Citigoe iV. Разгон до 50 км/ч у машинки занимает 3,9 секунды. В салоне электрического Mii — немного измененная по сравнению с бензиновыми версиями передняя панель, а в списке оснащения есть кожаный руль, подогрев сидений, атмосферная подсветка и расширенный набор электронных помощников.





Выпуск Mii Electric наладят на том же словацком заводе в Братиславе, где собирают все семейство ситикаров Seat, Skoda и Volkswagen. Производство начнется в четвертом квартале текущего года, начало продаж запланировано на начало 2020 года.