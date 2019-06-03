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Компания Seat представила свой первый серийный электромобиль
Источник материала: Tut.by
Испанская Seat выходит на европейский рынок электромобилей — первой серийной батарейной моделью марки стала «пятидверка» Mii Electric.
Строго говоря, это не первый электрический Seat, ведь ранее испанцы выпустили небольшую партию компактвэнов Altea и хэтчбеков eMii, предназначенных для опытной эксплуатации. В основу же первого массового электрокара испанской марки легла не модульная платформа Volkswagen
Как и переведенная на электротягу
Паспортный пробег на одной зарядке у Mii Electric — те же 260 км по циклу WLTP, что и у Citigoe iV. Разгон до 50 км/ч у машинки занимает 3,9 секунды. В салоне электрического Mii — немного измененная по сравнению с бензиновыми версиями передняя панель, а в списке оснащения есть кожаный руль, подогрев сидений, атмосферная подсветка и расширенный набор электронных помощников.
Выпуск Mii Electric наладят на том же словацком заводе в Братиславе, где собирают все семейство ситикаров Seat, Skoda и Volkswagen. Производство начнется в четвертом квартале текущего года, начало продаж запланировано на начало 2020 года.
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Испанская Seat выходит на европейский рынок электромобилей - первой серийной батарейной моделью марки стала «пятидверка» Mii Electric.
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