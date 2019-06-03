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МАЗ показал самый большой зерновоз в стране

04.06.2019 15:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский автомобильный завод показал гигантский самосвал для перевозки зерна. МАЗ-6501С9−8525−000 при внушительных габаритах вмещает до 32 кубометров груза. Зерновоз вместе с другими машинами представлен на выставке «Белагро-2019», которая проходит в пригороде столицы с 4 по 9 июня.


Самосвал обладает боковой разгрузкой, что делает его оптимальным для сферы сельского хозяйства. Размеры впечатляют: длина автомобиля составляет 9,55 метра, высота — 3,4, а ширина — 2,55. Колесная формула привычная — 6×4. Автомобиль способен перевезти 19 тонн груза, а его платформа вмещает до 32 «кубов» зерна.


Несмотря на солидные объемы, самосвал способен еще тянуть за собой прицеп. Предельная полная масса автопоезда составляет 57,5 тонны.

Автомобиль оснащен 420-сильным двигателем Ярославского моторного завода, который работает в паре с 16-ступенчатой механической коробкой передач от немецкой компании ZF. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 85 км/ч. Топливный бак вмещает 700 литров. Зерновоз получил современную кабину, которую разработали с учетом комфорта для водителя.


«В Беларуси, как и в соседних странах, растет спрос на крупные машины, способные за раз перевести большой объем зерна. МАЗ-6501С9−8525−000 как раз закрывает эту нишу. С его помощью аграрии могут повысить скорость и эффективность работы и снизить транспортные издержки. И мы уже видим большой интерес к новинке как внутри страны, так и за рубежом», — подчеркнули на Минском автомобильном заводе.


Среди других новинок — прицеп для перевозки жидкостей ПЦИП-11 вместимостью 11 кубометров. Цистерны двустенные и изотермические — поддерживают постоянную температуру. Стенки выполнены из нержавеющей стали, а внутри организованы три секции со сливными устройствами.

Кроме того, МАЗ показал молоковоз АЦИП-12И, который вмещает до 12 куб. м воды или молока. Автомобиль с колесной формулой 6×4 оснащен 420-сильным двигателем от ЯМЗ Евро-5, который идет в паре с 8-ступенчатой механической коробкой передач.



Белорусский автофлагман также привез на «Белагро-2019» два универсальных самосвала — МАЗ-6501С9−575−000 и МАЗ-6516C9−521−005 для перевозки щебня, песка, а также других строительных и дорожных материалов. Рядом с ними стоят машины для сельского хозяйства МАЗ-4571N2−537−000 и МАЗ-555026−4585−000. На экспозиции представлен и седельный тягач класса Евро-6 МАЗ-5440M9.



Помимо этого, на выставке показаны прицепы, полуприцепы и изотермический автомобиль МАЗ-Купава 478 800. Привлекает внимание пригородный автобус средней вместимости МАЗ 257 030, созданный на основе небезызвестного «школьника». Там же можно увидеть легендарные ретроавтомобили МАЗ-200 и МАЗ-500. Также впервые официально представлен микроавтобус МАЗ-281040, сборочное производство которого развернулось в Бресте.


 
Теги: Брест
 
 
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Размеры впечатляют: длина автомобиля составляет 9,55 метра, высота - 3,4, а ширина - 2,55. Колесная формула привычная - 6×4. Автомобиль способен перевезти 19 тонн груза, а его...
 
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