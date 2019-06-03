Противники уплотнения семью паркингами будут добиваться отставки главы Первомайского района

Источник материала: Tut.by

Инициативная группа жителей Первомайского района, выступающих против уплотнения семью паркингами квартала в районе «Академии Наук», намерена добиваться отставки главы местной администрации Игоря Кудревича и его заместителя Василия Косовца. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске член инициативной группы, активист Юрий Губаревич, сообщает БелаПАН .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что это за история с уплотнением

Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.





Местные жители приняли ПДП в штыки, особенно идею с многочисленными паркингами, которые по сути им не нужны и значительно ухудшат их жизнь. Но внятных ответов на свои замечания народ не получил, а многие ответственные за разработку ПДП на презентацию попросту не пришли.

За время, прошедшее с момента презентации, местные жители собрали около тысячи подписей против уплотнения. Кроме этого, они предложили включить в комиссию трех местных жителей, однако администрация включила только одного — Татьяну Кнотько. Вместо двоих других туда включили работников местного ЖЭСа, которые живут на территории ПДП. Заседание, на которое пришли местные жители и активисты, началось с конфликта : милиционер никого, кроме Татьяны Кнотько, в кабинет не пустил.



Фото: Станислав Шаршуков

Корреспондента «Радыё Свабода» и вовсе грубо вытолкал. Выяснилось, что распоряжение не пускать на заседание комиссии людей дал замглавы администрации Первомайского района Василий Косовец. Он же — председатель комиссии.



Фото: Станислав Шаршуков

В итоге на комиссии приняли решение рекомендовать к утверждению уплотнение квартала семью паркингами. Татьяна Кнотько же приложила к протоколу свое особое мнение, где изложены предложения жильцов .

Как решили действовать активисты

— Не все поступившие вопросы были рассмотрены, были выявлены нарушения на этапе разработки проекта, процент озеленения был завышен, хотя он реально не соответствует нормам, позволяющим размещение паркингов, — сказал сегодня о заседании комиссии Губаревич.

По его словам, обращение в Генпрокуратуру с жалобой на решение комиссии, которое было отправлено сразу после ее заседания, вернулось в Мингорисполком — к заказчику этого инвестиционного проекта.

3 июня была подана жалоба в Мингорисполком и исковое заявление в суд Первомайского района о признании решения заседания комиссии недействительным. Губаревич отметил, что описанная ситуация характерна и для других кварталов Первомайского района.

— Формально законодательство обязывает власти проводить общественные обсуждения. Однако представители граждан, жителей районов, которые будут застраиваться, и чьи права потенциально могут нарушаться, не имеют возможности попасть в состав комиссии. Чиновники для этого делают все возможное и посылают по квоте тех людей от общественности, которые им подконтрольны. Письменное мнение граждан также не учитывается, — сказал он.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Губаревич отметил, что Александр Лукашенко в своих выступлениях не раз призывал чиновников Мингорисполкома прекратить издеваться над людьми и конфликтовать с населением при строительстве и озеленении.

— Та же позиция у оппозиции и граждан. Этой единой позиции противостоит кто? Видимо, какая-то строительная мафия, окопавшаяся на уровне Минского городского исполнительного комитета. И ее представители в администрации Первомайского района Кудревич и Косовец делают все, чтобы эти распоряжения президента не выполнялись, — добавил Губаревич.

— Поэтому в самые ближайшие дни мы создадим электронную петицию и соберем подписи за отставку Кудревича и Косовца. Решение об отставке может персонально принять Александр Григорьевич Лукашенко. И вот для него вопрос: согласен ли он терпеть чиновников, которые не выполняют его распоряжений, игнорируют его послания, — сказал член инициативной группы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он отметил высокую заинтересованность населения района добиться справедливости.

— Мобилизация людей настолько высокая, что, когда мы бросили клич о необходимости собрать средства на юридическое сопровождение всех этих процессов, около 2 тысяч рублей было собрано буквально за сутки, — добавил активист.

Кроме того, инициативная группа хочет провести на территории Первомайского района местный референдум, на который будут вынесены два вопроса: согласны ли жители с тем, чтобы на территории района выполнялись распоряжения президента Республики Беларусь о прекращении уплотнительной застройки и о прекращении вырубки зеленых насаждений.

— С сегодняшнего дня мы начинаем формирование инициативной группы из жителей Первомайского района, согласных принять участие в сборе подписей за проведение референдума, — сказал Губаревич.