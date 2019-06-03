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Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

04.06.2019 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 июня начал работу самый масштабный аграрный форум нашей страны. 29-я Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» собрала в 2019 году 600 компаний из 29 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

С подробностями наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Под гром фанфар и бэк-вокал представителей животноводства экспозиции «Белфермы» стартовала выставка «Белагро». Под прицелом организаторов не только практическая сторона, за которой явно стоят контракты, обмен опытом, но и здоровый экшн.

В программе – трактор-шоу, где в обстановке, приближенной к полевой, выберут лучшего пахаря, всенародный дегустационный конкурс: посетители смогут пообедать новинками от белорусских производителей. Не обойдется и без конкурса красоты для коров – это уже традиция. Фаворитка будет целый год в статусе «Лучшая дойная буренка страны».

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Технический остров из агроагрегатов впечатляет. Так сказать, машины, которые в авангарде сельхозфронта. Всего представлено более 300 образцов современной техники: от той, которая орудует в поле, до той, что отвечает за переработку и хранение, от автоматизированной системы управления стадом до доильных установок нового поколения.

Кроме этого, «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В этом году как минимум 30 официальных делегаций из разных стран подтвердили свое присутствие. Такой размах и есть подтверждение национальному термину «Беларусь аграрная».

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Рынок сегодня требует расширения зоны экспорта, поэтому мы сегодня стараемся работать не только с теми странами, которые уже исконно веков, как говорят в народе, мы закрываем эту тему, но и расширяем свою зону движения в разные страны мира.

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

 

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Традиционно надо поддерживать наш продукт, наши традиции, наше качество, наши успехи кондитеров, которые завоевывают медали золотые на выставках, нашу технику, которая возрождается, областная, районная.

Вы видите новые виды. Это всё для того, чтобы сделать импортозамещение, снизить нашу себестоимость производимой продукции и быть конкурентоспособными.

Впрочем, можно долго говорить о том, сколько здесь всего любопытного: это и рыбацкая деревня, и ярмарка-продажа продуктов и одежды, и дачные уголки. Не зря организаторы отвели для выставки целых шесть дней.

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Люди в материале: Владимир Дворник, Анатолий Хотько, Анастасия Дехтяр
 
 
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Новости Беларуси. 4 июня начал работу самый масштабный аграрный форум нашей страны. 29-я Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» собрала в 2019 году 600...
 
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