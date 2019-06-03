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Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 июня начал работу самый масштабный аграрный форум нашей страны. 29-я Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» собрала в 2019 году 600 компаний из 29 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С подробностями наш корреспондент Анастасия Дехтяр.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
В программе – трактор-шоу, где в обстановке, приближенной к полевой, выберут лучшего пахаря, всенародный дегустационный конкурс: посетители смогут пообедать новинками от белорусских производителей. Не обойдется и без конкурса красоты для коров – это уже традиция. Фаворитка будет целый год в статусе «Лучшая дойная буренка страны».
Технический остров из агроагрегатов впечатляет. Так сказать, машины, которые в авангарде сельхозфронта. Всего представлено более 300 образцов современной техники: от той, которая орудует в поле, до той, что отвечает за переработку и хранение, от автоматизированной системы управления стадом до доильных установок нового поколения.
Кроме этого, «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В этом году как минимум 30 официальных делегаций из разных стран подтвердили свое присутствие. Такой размах и есть подтверждение национальному термину «Беларусь аграрная».
Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Вы видите новые виды. Это всё для того, чтобы сделать импортозамещение, снизить нашу себестоимость производимой продукции и быть конкурентоспособными.
Впрочем, можно долго говорить о том, сколько здесь всего любопытного: это и рыбацкая деревня, и ярмарка-продажа продуктов и одежды, и дачные уголки. Не зря организаторы отвели для выставки целых шесть дней.
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Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума
Новости Беларуси. 4 июня начал работу самый масштабный аграрный форум нашей страны. 29-я Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» собрала в 2019 году 600...
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