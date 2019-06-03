ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет

04.06.2019 15:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Глядя на фото Лауры Хейккилы хочется спросить, сколько ей лет, хотя о возрасте не спрашивают. Но она и не скрывает – ей 51 год.   

Daily Mail поделился историей успеха калифорнийки.  

Лаура Хейккила с юных лет была стройной. Но к 35 ситуация изменилась. Женщина набрала лишний вес после родов. В это же время Лаура почувствовала желание заниматься спортом и правильно питаться.  

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет

Сейчас вы видите результат, которого она добилась за 15 лет усердных кардио, силовых тренировок и употребления полезной пищи. Женщина выглядит на 20 лет моложе.  

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет

«Последовательность была ключом к моему успеху. Моя диета основана на овощах, зелени, мясе курицы, индейки и рыбе. Я тренируюсь несколько дней в неделю, а также включаю в свою программу высокоинтенсивные интервальные тренировки и йогу».  

Какие упражнения выполнять и как правильно питаться после 40 лет, рассказывает инструктор по фитнесу  

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет

Положительные отзывы и комментарии в социальных сетях Лауры побудили ее к созданию фитнес-сообщества «Женщины без возраста». Теперь в Instagram женщины более 26 000 подписчиков.  

Лаура замужем за 49-летним Джеем уже 20 лет. «Мой муж гордится тем, что у него есть такая жена», – говорит калифорнийка. Мужское внимание к жене его не смущает, хотя огромное количество поклонников в Instagram не устают приглашать ее на свидания в личных сообщениях.  

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет

С 16-летней дочерью и мужем

Джей не боится, что внимание Лауры переключится на кого-то другого – он и сам занимается спортом долгое время, так что умеет держать себя в форме. Женщина говорит о супруге с гордостью: «Мой муж тоже очень подтянутый, поэтому мы разделяем нашу страсть к спорту. Мы все еще привлекательны друг для друга».  

Еще одна женщина, которой можно любоваться. Модель Кристи Бринкли в 64 года выглядит в два раза моложе (смотрите здесь).    

Люди в материале: Лаура Хейккила
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глядя на фото Лауры Хейккилы хочется спросить, сколько ей лет, хотя о возрасте не спрашивают. Но она и не скрывает – ей 51 год.    Daily Mail поделился историей успеха...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убийство младенца в Бресте: обвинение предъявлено 28-летней матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика