Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит словацкой парламентской делегации в Беларусь носит статус официального. Традиционный пункт протокола – церемония памяти на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости возложили венки и цветы к Вечному огню и обелиску в честь героев Великой Отечественной войны.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента























