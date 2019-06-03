ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

04.06.2019 14:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит словацкой парламентской делегации в Беларусь носит статус официального. Традиционный пункт протокола – церемония памяти на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости возложили венки и цветы к Вечному огню и обелиску в честь героев Великой Отечественной войны.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Люди в материале: Андрей Данко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Визит словацкой парламентской делегации в Беларусь носит статус официального. Традиционный пункт протокола – церемония памяти на площади...
 
Новости дня
Новости разные
 
Победителю Минского полумарафона дадут 11 тысяч долларов за рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика