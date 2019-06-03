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Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит словацкой парламентской делегации в Беларусь носит статус официального. Традиционный пункт протокола – церемония памяти на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости возложили венки и цветы к Вечному огню и обелиску в честь героев Великой Отечественной войны.
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Новости Беларуси. Визит словацкой парламентской делегации в Беларусь носит статус официального. Традиционный пункт протокола – церемония памяти на площади...
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