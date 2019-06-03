ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

04.06.2019 14:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие «Восточного партнерства» должно сопровождаться диалогом между Европейским и Евразийским союзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на международной встрече в Минске, где обсуждают, что удалось достичь за 10 лет существования этой инициативы ЕС.

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

Сейчас немаловажно объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы вызовов и угроз. Минский диалог – продолжение Брюссельской встречи.

Напомним, на последнем саммите «Восточного партнерства» в Бельгии была утверждена рамочная программа, которая содержит 20 ключевых задач по усовершенствованию архитектуры многостороннего сотрудничества.

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Изначально проводили ту линию, что «Восточное партнерство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства. Это и реализация ряда инфраструктурных проектов на границе. Кстати, обустраиваем сейчас границу с нашим южным соседом – Украиной. Там выделены определенные средства на демаркацию границы и украинской, и белорусской стороны.

Это и реализация ряда проектов в сфере дигитализации. Это и перспективные с нашей точки зрения проекты в сфере развития трансевропейских транспортных коридоров.

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Если даже мы посмотрим на двусторонние отношения Беларуси и ЕС, которые в том числе обусловлены «Восточным партнерством» так или иначе, то бизнес-измерение является одним из драйверов этих отношений.

Тот факт, что Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития за последние годы очень активно пришли на наш рынок и в первую очередь работают с малым и среднем бизнесом, это и есть очень серьезное достижение.

И сегодня, 4 июня, стало известно, что осенью Минск примет официальные мероприятия высокого уровня по случаю 10-летия «Восточного партнерства».

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»

Люди в материале: Владимир Макей
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Развитие «Восточного партнерства» должно сопровождаться диалогом между Европейским и Евразийским союзами, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выводит активы, на нем — один дом под Минском. Против Чижа подан новый иск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика