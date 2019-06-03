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Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие «Восточного партнерства» должно сопровождаться диалогом между Европейским и Евразийским союзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на международной встрече в Минске, где обсуждают, что удалось достичь за 10 лет существования этой инициативы ЕС.
Сейчас немаловажно объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы вызовов и угроз. Минский диалог – продолжение Брюссельской встречи.
Напомним, на последнем саммите «Восточного партнерства» в Бельгии была утверждена рамочная программа, которая содержит 20 ключевых задач по усовершенствованию архитектуры многостороннего сотрудничества.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Это и реализация ряда проектов в сфере дигитализации. Это и перспективные с нашей точки зрения проекты в сфере развития трансевропейских транспортных коридоров.
Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Тот факт, что Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития за последние годы очень активно пришли на наш рынок и в первую очередь работают с малым и среднем бизнесом, это и есть очень серьезное достижение.
И сегодня, 4 июня, стало известно, что осенью Минск примет официальные мероприятия высокого уровня по случаю 10-летия «Восточного партнерства».
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Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»
Новости Беларуси. Развитие «Восточного партнерства» должно сопровождаться диалогом между Европейским и Евразийским союзами, сообщили в программе Новости «24...
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