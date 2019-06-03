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В каких случаях водитель такси может высадить пассажира?

04.06.2019 12:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каким образом защищены водители от недобросовестных пассажиров, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Как правило, в чем выражается ненадлежащее поведение потребителей – это когда они нарушают общественный порядок, когда они плохо себя ведут, оскорбляют водителя. Если пассажир нарушает общественный порядок и как-то неадекватно себя ведет, то водитель имеет право прекратить оказание услуги, остановиться, получить расчет за тот участок, который проехали, и отказаться от дальнейшего оказания услуги. Если попадаются агрессивные пассажиры, значит можно обращаться в органы внутренних дел за помощью.    

В каких случаях водитель такси может высадить пассажира?

«Водитель не включил счётчик – пассажиру можно не платить». Что нужно знать во время поездки в такси

Люди в материале: Инна Гаврильчик
 
 
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Каким образом защищены водители от недобросовестных пассажиров, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
 
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