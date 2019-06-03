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В каких случаях водитель такси может высадить пассажира?
Источник материала: СТВ
Каким образом защищены водители от недобросовестных пассажиров, рассказали в программе
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
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Каким образом защищены водители от недобросовестных пассажиров, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
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