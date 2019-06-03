Вот это камбек. Мультик, который уже давно в прокате, внезапно стал кассовым лидером

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY делится списком самых кассовых фильмов прошлой недели в Минске. Если коротко, премьерная «Годзилла» очень неуверенно вошла в топ рейтинговых картин, уступив место семейной ленте и анимации.

Что смотреть в минских кинотеатрах?





На этой неделе нам прислали два показательных топа — сеть «КиноМинска» и Falcon Club Бутик Кино. Они показательны хотя бы тем, что на первой строчке обоих рейтингов оказалась анимация — и это очень любопытный камбек: на прошлой неделе она лидером Минска по кассовым сборам лидирует семейный фильм">не стала. Вот как выглядит картина минского бокс-офиса прямо сейчас (подсказка: тут только одно различие).

Если у минчан такой интерес к мультипликационной «Тайной жизни домашних животных 2», расскажем об анимации поподробнее. Чем же занимаются животные, оставаясь без присмотра? На этот раз жизнь джек-рассел-терьера Макса переворачивается, когда у его любимой хозяйки рождается сын. Также Макс вместе с компанией усатых и хвостатых друзей, включая дворнягу Дюка, упитанную кошку Хлою, шпица Гиджет, кролика Снежка и других, противостоит злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.



«Тайная жизнь» сильно нравится зрителям, а вот критики относятся к анимации как будто со скепсисом

Лидер прошлой недели — ремейк мультфильма «Аладдин» — теряет одну позицию и становится вторым. Сомневаемся, что этот факт сильно разочаровал бы Гая Ричи (он выступил режиссером), потому что у картины уже почти $ 450 миллионов за время проката. Для тех, кто не в курсе одной из самых популярных арабских сказок, рассказываем: молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин.

Сиквел «Годзиллы» рассказывает об усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трехголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остаётся отойти в сторонку и постараться не погибнуть. На этой неделе «Годзилла-2» оказалась только третьей.

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