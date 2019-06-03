Более 300 российских военных примут участие в параде 3 июля в Минске

Источник материала: Ежедневник





Более 300 российских военнослужащих 3 июля примут участие в параде, посвященном Дню независимости Беларуси.

Маршем по площади белорусской столицы пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа, сообщает ТАСС.



В механизированной колонне будет принимать участие российская техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. Также над Минском пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, истребители Су-30 и Су-37.