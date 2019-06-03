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Более 300 российских военных примут участие в параде 3 июля в Минске
04.06.2019 15:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Более 300 российских военнослужащих 3 июля примут участие в параде, посвященном Дню независимости Беларуси.
Маршем по площади белорусской столицы пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа, сообщает ТАСС.
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Более 300 российских военнослужащих 3 июля примут участие в параде, посвященном Дню независимости Беларуси.
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